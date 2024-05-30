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Sacha Boey için transfer iddiası! Türkiye'ye geri dönüyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 16:50
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçirdiği sakatlıktan sonra forma şansı bulamayan Boey'in önümüzdeki yıl Türkiye'ye kiralanacağı yazıldı.

Sacha Boey için transfer iddiası! Türkiye'ye geri dönüyor
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Sacha Boey'un Bayern Münih macerası kısa sürüyor. Alman devinde istenilen performansı veremeyen Fransız oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme gelince Galatasaray devreye girdi.

SADECE 109 DAKİKA OYNAYABİLDİ

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Bayern Münih formasıyla ligin ikinci yarısında yalnızca 109 dakika oynayabilen Sacha Boey, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

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Bayern Münih'in kiralama fikrini duyduktan sonra harekete geçen Galatasaray yönetimi, Sacha Boey ile anlaşma sağladı. Bayern ile de el sıkışma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi duyuracak.

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Sacha Boey galatasaray
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