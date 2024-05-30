Sacha Boey için transfer iddiası! Türkiye'ye geri dönüyor

Sacha Boey'un Bayern Münih macerası kısa sürüyor. Alman devinde istenilen performansı veremeyen Fransız oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme gelince Galatasaray devreye girdi.

SADECE 109 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Bayern Münih formasıyla ligin ikinci yarısında yalnızca 109 dakika oynayabilen Sacha Boey, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

KİRALAMA TEKLİFİ

Bayern Münih'in kiralama fikrini duyduktan sonra harekete geçen Galatasaray yönetimi, Sacha Boey ile anlaşma sağladı. Bayern ile de el sıkışma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi duyuracak.





