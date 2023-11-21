Sacha Boey ile Galatasaray arasında gerginlik! Yıldız oyuncuyla bir türlü anlaşma sağlanamıyor

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi Sacha Boey'den beklemediği bir cevap aldı.

MAAŞI BEĞENMEDİ

Galatasaray'ın yıllık 2 milyon euro teklifini beğenmeyen Sacha Boey, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon euro istedi. Serbest kalma bedelinin de 15 milyon euro olmasını isteyen yıldız oyuncuyla görüşmeler tıkanmış durumda.





