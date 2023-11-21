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  4. Sacha Boey ile Galatasaray arasında gerginlik! Yıldız oyuncuyla bir türlü anlaşma sağlanamıyor

Sacha Boey ile Galatasaray arasında gerginlik! Yıldız oyuncuyla bir türlü anlaşma sağlanamıyor

21.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartılmasını istiyordu. Sacha Boey cephesinden bu isteğe ret cevabı geldi ve yıldız oyuncu masadan kalktı.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

sacha-boey

480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi Sacha Boey'den beklemediği bir cevap aldı.

MAAŞI BEĞENMEDİ

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Galatasaray'ın yıllık 2 milyon euro teklifini beğenmeyen Sacha Boey, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon euro istedi. Serbest kalma bedelinin de 15 milyon euro olmasını isteyen yıldız oyuncuyla görüşmeler tıkanmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray 15 milyon euro
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