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Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih kazandı! Eski Galatasaraylı performansıyla göz doldurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2024 19:53 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Sacha Boey, yeni takımında ilk maçına çıktı. Başarılı bir oyun sergileyen Boey ilk maçında galibiyetle tanıştı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih’in Galatasaray’dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı.

Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50’ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen’i takibini sürdürdü.

BOEY İLK MAÇINA ÇIKTI

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı.

Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin yerine oyuna girdi.

Sacha Boey'in maç istatistikleri şöyle:

-28 dakika
-24 topla buluşma
-%80 isabetle 15 pas
-2/5 ikili mücadele
-2 top kapma
-1 uzaklaştırma
-3 faul

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