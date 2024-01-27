Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay! Sabaha kadar süren pazarlıklarda Sacha Boey araya girdi ve...

Galatasaray ile Bayern Münih'in anlaşmasının ardından Sacha Boey sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti. Gideceği uçağa kadar Berkan Kutlu ile yolculuk yapan Sacha Boey'in mutlu olduğu gözlendi.

32 MİLYON EURO + BONUS

Bayern Münih ile 32 milyon euro nakit + bonuslar olmak üzere anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar bu transferle birlikte Cenk Tosun'a ait Türkiye'nin en pahalı oyuncusu rekorunu da kıracak.

PAZARLIKLARDA SÜRPRİZ DETAY

Galatasaray yönetimi Bayern Münih ile yaptığı pazarlıklara 25 milyon euro civarında başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu rakamı yavaş yavaş yukarı çekerken Sacha Boey cephesinden 'Ben anlaştım, lütfen izin verin' sözünü duydu. 32 milyon euro'ya kadar gelen Galatasaray, Sacha Boey'in bu sözü sonrası pazarlıklara son noktayı koymaya karar verdi.





