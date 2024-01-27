SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay! Sabaha kadar süren pazarlıklarda Sacha Boey araya girdi ve...

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay! Sabaha kadar süren pazarlıklarda Sacha Boey araya girdi ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.01.2024 16:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından rekor bir bonservis kazancı elde edecek. Türk futbol tarihinde 32 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçecek Sacha Boey transferinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Sacha Boey transferinde dikkat çeken detay! Sabaha kadar süren pazarlıklarda Sacha Boey araya girdi ve...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray ile Bayern Münih'in anlaşmasının ardından Sacha Boey sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti. Gideceği uçağa kadar Berkan Kutlu ile yolculuk yapan Sacha Boey'in mutlu olduğu gözlendi.

32 MİLYON EURO + BONUS

199388f50f6b4a1aadcd3be17c8d7365

Bayern Münih ile 32 milyon euro nakit + bonuslar olmak üzere anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar bu transferle birlikte Cenk Tosun'a ait Türkiye'nin en pahalı oyuncusu rekorunu da kıracak.

PAZARLIKLARDA SÜRPRİZ DETAY

Screenshot_1

Galatasaray yönetimi Bayern Münih ile yaptığı pazarlıklara 25 milyon euro civarında başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu rakamı yavaş yavaş yukarı çekerken Sacha Boey cephesinden 'Ben anlaştım, lütfen izin verin' sözünü duydu. 32 milyon euro'ya kadar gelen Galatasaray, Sacha Boey'in bu sözü sonrası pazarlıklara son noktayı koymaya karar verdi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler için birbirlerine girdiler!Arda Güler için birbirlerine girdiler!
Çağlar Söyüncü İstanbul'da! Dikkat çeken şampiyonluk sözleriÇağlar Söyüncü İstanbul'da! Dikkat çeken şampiyonluk sözleri
Taraftarla arası bozulan oyuncuya sürpriz talip!Taraftarla arası bozulan oyuncuya sürpriz talip!
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey bayern munich galatasaray
En Çok Okunan Haberler
27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

Motorine 1,38 TL zam geliyor

Motorine 1,38 TL zam geliyor

Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı

Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı

Sacha Boey, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıp gitti...

Sacha Boey, Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıp gitti...

Çağlar Söyüncü İstanbul'da! Dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Çağlar Söyüncü İstanbul'da! Dikkat çeken şampiyonluk sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.