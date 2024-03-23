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Sacha Boey transferinde Galatasaray'ı iştahlandıracak hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 17:14
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Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Alman basınında yer alan haberde; Manchester United ve Arsenal oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Galatasaray'ın devreye girdiği ifade edildi.

Sacha Boey transferinde Galatasaray'ı iştahlandıracak hamle
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Galatasaray'dan transfer olduktan sonra beklenilen performansı ortaya koyamayan Fransız oyuncunun Almanya kariyeri kısa süreceğe benziyor...

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşı hemen devreye giren Galatasaray yönetimi adeta pusuda bekliyor. Kiralama yöntemiyle Bayern Münih'in kapısını çalmak için hazırda beklemeyen sarı-kırmızılılar Sacha Boey'u yeniden almayı planlıyor.

AUIRER İLE YOLLAR AYRILACAK

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Devre arasında Aurier ile sözleşme imzalayan Galatasaray'ın yeni sezonda Fildişili oyuncuyu düşünmediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray
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