Sacha Boey transferinde Galatasaray'ı iştahlandıracak hamle

Bayern Münih, sağ bek bölgesindeki kalabalık nedeniyle Sacha Boey ile yollarını ayırabilir. Galatasaray'dan transfer olduktan sonra beklenilen performansı ortaya koyamayan Fransız oyuncunun Almanya kariyeri kısa süreceğe benziyor...
Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşı hemen devreye giren Galatasaray yönetimi adeta pusuda bekliyor. Kiralama yöntemiyle Bayern Münih'in kapısını çalmak için hazırda beklemeyen sarı-kırmızılılar Sacha Boey'u yeniden almayı planlıyor.
Devre arasında Aurier ile sözleşme imzalayan Galatasaray'ın yeni sezonda Fildişili oyuncuyu düşünmediği ifade edildi.