Hepimiz hayatımızda bir kerede olsa saçlarımızı kazıtmayı düşümüş ya da hayal etmişizdir. Kafamızın şeklini ya da nasıl görüneceğimizi düşünsek de bu iddialı kararı vermeye cesaret edemeyip vazgeçmişizdir. Ama bu iddialı karardan vazgeçmeyen bazı ünlüler kelliğinde ne kadar karizmatik veya çekici olduğunu ortaya koymuş. İşte cesur bir kararla saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası halleri...

1 Amandla Stenberg

2 Joey King

3 Sanaa Lathan

4 Bryan Cranston

5 Danai Gurira

6 Colin Farrell

7 Brianna Hildebrand

8 Justin Timberlake

9 Jared Leto

10 Millie Bobby Brown

11 Natalie Portman

12 Cate Blanchett

13 Sigourney Weaver

14 James Mcavoy

15 Karen Gillan

16 Chris Pine

17 Demi Moore

18 Heath Ledger

19 Jessie J

20 Charlize Theron

21 Jake Gyllenhaal

22 Tom Holland

23 Maluma

24 Daniel Radcliffe

25 Tom Hardy

26 Kristen Stewart

27 Hugh Jackman

28 Cara Delevingne

29 Channing Tatum

30 Joseph Gordon-Levitt



