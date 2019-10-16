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Saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Cesur bir kararla saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası hallerini sizler için biraraya getirdik. İşte o ünlüler...

Saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası!

Hepimiz hayatımızda bir kerede olsa saçlarımızı kazıtmayı düşümüş ya da hayal etmişizdir. Kafamızın şeklini ya da nasıl görüneceğimizi düşünsek de bu iddialı kararı vermeye cesaret edemeyip vazgeçmişizdir. Ama bu iddialı karardan vazgeçmeyen bazı ünlüler kelliğinde ne kadar karizmatik veya çekici olduğunu ortaya koymuş. İşte cesur bir kararla saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası halleri...

1 Amandla Stenberg

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2 Joey King

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3 Sanaa Lathan

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4 Bryan Cranston

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5 Danai Gurira

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6 Colin Farrell

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7 Brianna Hildebrand

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8 Justin Timberlake

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9 Jared Leto

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10 Millie Bobby Brown

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11 Natalie Portman

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12 Cate Blanchett

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13 Sigourney Weaver

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14 James Mcavoy

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15 Karen Gillan

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16 Chris Pine

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17 Demi Moore

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18 Heath Ledger

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19 Jessie J

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20 Charlize Theron

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21 Jake Gyllenhaal

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22 Tom Holland

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23 Maluma

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24 Daniel Radcliffe

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25 Tom Hardy

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26 Kristen Stewart

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27 Hugh Jackman

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28 Cara Delevingne

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29 Channing Tatum

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30 Joseph Gordon-Levitt

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