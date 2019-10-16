Hepimiz hayatımızda bir kerede olsa saçlarımızı kazıtmayı düşümüş ya da hayal etmişizdir. Kafamızın şeklini ya da nasıl görüneceğimizi düşünsek de bu iddialı kararı vermeye cesaret edemeyip vazgeçmişizdir. Ama bu iddialı karardan vazgeçmeyen bazı ünlüler kelliğinde ne kadar karizmatik veya çekici olduğunu ortaya koymuş. İşte cesur bir kararla saçlarını kazıtan 30 ünlünün öncesi ve sonrası halleri...
1 Amandla Stenberg
2 Joey King
3 Sanaa Lathan
4 Bryan Cranston
5 Danai Gurira
6 Colin Farrell
7 Brianna Hildebrand
8 Justin Timberlake
9 Jared Leto
10 Millie Bobby Brown
11 Natalie Portman
12 Cate Blanchett
13 Sigourney Weaver
14 James Mcavoy
15 Karen Gillan
16 Chris Pine
17 Demi Moore
18 Heath Ledger
19 Jessie J
20 Charlize Theron
21 Jake Gyllenhaal
22 Tom Holland
23 Maluma
24 Daniel Radcliffe
25 Tom Hardy
26 Kristen Stewart
27 Hugh Jackman
28 Cara Delevingne
29 Channing Tatum
30 Joseph Gordon-Levitt
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