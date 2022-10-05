Saçlarını kısacak kestirdi! Britney Spears yine üstsüz...

Grammy ödüllü Britney Spears tatili sırasında yine üstsüz poz vererek bu anları paylaştı. Çıplak paylaşımları sebebiyle çocuklarından tepki gören ancak çocukları kendisiyle görüşmek istememesini umursamayan şarkıcı bildiği yoldan şaşmıyor.

Üstsüz haldeki paylaşımına "Bütün saçlarımı kestim... Henüz göstermek istemiyorum" notunu düşen Spears herkesi şoke etti.

Britney Spears'ın son pozlarında arkadan topladığı kısa at kuyruğu saçları ise gözlerden kaçmadı.

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Ünlü şarkıcının hayranları bu paylaşıma "Her halinle güzelsin", "Lütfen güneş kremi sür" yorumları yaptı.



