Sadakatsiz 23. son bölüme Asya'nın Derin'e tokat attığı sahne damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'in 23. son bölümünde Asya'nın Derin'e attığı tokat sosyal medyayı salladı.

ASYA'DAN DERİN'E TOKAT!

Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Asya'ya itiraflarına şahit olan Derin, büyük bir intikam planı içine girdi. Volkan'a karşı sert tavırlarıyla dikkat çeken Derin, Asya ve Volkan'ın videosunu montajlayarak internete sızdırdı. Bu olay büyük bir ses getirdi. Asya, internette kendi videosunu görünce deliye döndü. Bunu Derin'in yaptırdığını anladı ve ikili arasında ipler gerildi. Derin, buna rağmen Asya'nın üstüne gelince ise Asya ona tokat attı. Vakıfta yaşanan bu durum herkesi şoke etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın Derin'e attığı tokat sosyal medyada da olay oldu. Twitter kullanıcıları Sadakatsiz dizisindeki tokat sahnesi için çok sayıda paylaşım yaptı.





