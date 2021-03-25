Sadakatsiz 23. son bölüm final sahnesinde Asya ve Volkan'a Derin şoku! Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Mart Çarşamba akşamı 23. yeni bölümüyle ekrana geldi.

İntikam planını devreye sokan Derin, gizli numaradan Volkan'ı arayarak yardım istedi. Asya'yla birlikte evine giden Volkan, gördükleri karşısında şoke oldu.

Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler verilmişti.



Polislerin evde inceleme yapmasının ardından Derin'in günlüğü ortaya çıkmış, yazdıkları sonrası gözler Volkan'a çevrilmişti. Son bölümünde Derin'in akıbeti bir kez daha gündeme geldi.



SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir.

Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır.