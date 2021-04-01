MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 24. son bölüm final sahnesi! Derin'e ne oldu? Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?

Sadakatsiz 24. son bölüm final sahnesi! Derin'e ne oldu? Sadakatsiz'de Melis Sezen'in canlandırdığı Derin öldü mü?

01.04.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 24. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'e Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in ortadan kaybolması damga vurdu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilmiş olan ölüm tehdidi nedeniyle Volkan olayın baş şüphelisi haline geldi. Polis Asya'yı da olayla ilgili sorguladı. Final sahnesinde polisin bulduğu bir kadın cesedi Volkan'ı şoke etti. Bataklıkta bulunan cesedin Derin'e ait olup olmadığı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 31 Mart Çarşamba akşamı 24. yeni bölümüyle ekrana geldi.

6061e767e226011e7496d415

DERİN'İN KAYBOLMASI OLAYINDA POLİSİN VOLKAN VE ASYA ŞÜPHESİ!

Derin'in kaybolmasından sonra her şey incelenmeye başladı. Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti.

6060e356ebc8302aa82e855f

Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

6060e356ebc8302aa82e8557

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi.

6061e767e226011e7496d414

SELÇUK DA ŞÜPHELİLER ARASINDA!

Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.
6061e768e226011e7496d423

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı.

CESET DERİN'E Mİ AİT?

Final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadın cesedi bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan kadın cesedini görünce büyük şok yaşadı.

Ex1eDCwXIAcAUAm

ORJİNAL VERSİYONUNDA DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda etmişti.

SADAKATSİZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz dizisinin son bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da TT listesine giren dizi hakkında binlerce mesaj paylaşıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları.

sd1

sd2

sd3

sd5

sd6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölümde Mehdi öldü! Diziden ayrılan İbrahim Çelikkol'dan veda mesajı: Hoşçakal Mehdi Usta

Sevilen dizide şok ayrılık! Ünlü oyuncudan duygusal veda mesajı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 58. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve bebeği kurtulacak mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 58. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve bebeği kurtulacak mı?

Kağıt Ev dizisinden ilk fotoğraflar geldi! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Derin öldü mü?

İşte Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Mehdi ölüyor mu?

İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.