Sadakatsiz 25. son bölüm final sahnesi! Derin'i kim kaçırdı? Sadakatsiz'de Asya'ya büyük şok!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 6 Nisan Çarşamba akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana geldi.
Sadakatsiz yeni bölümde, batalıkta bulunan kadın cesedinin Derin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Diğer yandan ise polis araştırmasını genişletirken, kurye tarafından Asya adına gelen paket ortalığı karıştırdı.
Asya, gelen paketi açıyor ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıktı. Volkan ve Asya'nın güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı hafıza kartını ise Asya polise teslim etti.
Volkan, Derin'in bulunması ve Asya'nın aklaması konusunda Selçuk'tan yardım istedi. Bunun karşılığında ise Volkan, Selçuk'un çok işine yarayacak bir akıl verdi Volkan ve Selçuk güçlerini birleştirerek, Derin'in en son konuştuğu adamı buldular. Bununla da yetinmeyen Selçuk iz sürmeye devam etti.
Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıktı. Derya, hastane kayıtlarına baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrendi. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalktı ancak gizlilikten dolayı cesaret edemedi.
Asya hakkında çıkan haberler ve olaylar silsilesi en sonunda felakete neden oldu. Asya'nın itibarı kökünden sarsılıyor. Asya hastane yönetimi tarafından işinden kovuldu. Bu da yetmez gibi vakıftan da kovulan Asya zor günler yaşamaya başladı.
Asya, yaşananlardan dolayı kendini de suçlu hissetmeye başladı. Asya, başından beri bu olanlara Volkan'ın ve kendinin sebep olduğunu söyledi. Asya'nın bu hali Volkan'ı da tedirgin etti. Vicdan azabı çeken Asya gözyaşlarına boğuldu.
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