Sadakatsiz 28. son bölümde Volkan'dan Derin'i yıkan Asya itirafı! Sadakatsiz'de Derin'in yeni planı ne?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 5 Mayıs Çarşamba akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulan Asya ve Derin için yeni bir dönem başladı. Yaralanan Asya hastaneden taburcu olduktan sonra ise Derin'in oyunlarıyla uğraşmaya devam etti.

Volkan, Asya konusunda şansını zorlamaya devam etti.. Hastaneden taburcu olan Asya, Volkan'la birlikte evine döndü. Volkan, yakında Derin'den boşanacağını ve Asya ile eski günlerdeki gibi olacaklarını söylese de Asya buna ihtimal vermedi.

DERİN, ASYA'YI HEDEF GÖSTERDİ!

Sadakatsiz'in 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan yeni bölümde ifade vermeye çağırılan Derin, Asya'yı suçlarcasına konuşunca işler karıştı. Başına gelenlerin Asya yüzünden olduğunu ve onun da bu işin içinde olduğunu ifade etti.

Asya, Derin'in onun aleyhine ifade verdiğini öğrendi. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyardı. Yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söyledi.