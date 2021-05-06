Sadakatsiz 28. son bölümde Volkan'dan Derin'i yıkan Asya itirafı! Sadakatsiz'de Derin'in yeni planı ne?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 5 Mayıs Çarşamba akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulan Asya ve Derin için yeni bir dönem başladı. Yaralanan Asya hastaneden taburcu olduktan sonra ise Derin'in oyunlarıyla uğraşmaya devam etti.
Volkan, Asya konusunda şansını zorlamaya devam etti.. Hastaneden taburcu olan Asya, Volkan'la birlikte evine döndü. Volkan, yakında Derin'den boşanacağını ve Asya ile eski günlerdeki gibi olacaklarını söylese de Asya buna ihtimal vermedi.
Sadakatsiz'in 5 Mayıs Çarşamba yayınlanan yeni bölümde ifade vermeye çağırılan Derin, Asya'yı suçlarcasına konuşunca işler karıştı. Başına gelenlerin Asya yüzünden olduğunu ve onun da bu işin içinde olduğunu ifade etti.
Asya, Derin'in onun aleyhine ifade verdiğini öğrendi. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyardı. Yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söyledi.
Volkan, Derin'e Asya hakkında itiraflarda bulundu. Volkan, evlilikleri boyuncu hep yalan söylediğini, Asya'yı hiç bir zaman bırakmak istemediğini onu hep sevdiğini itiraf etti.
Volkan'ın boşanma kararından sonra kendini daha da kötü hisseden Derin, onu kaybetmemek için her şeyi yaptı.
Derin'in iyi olduğu haberini alan Gönül ise kocası Haluk'un kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Hemen hastaneye giden Gönül, eşinin iyi olduğunu ancak tedavisine yoğun bakımda devam edileceği haberini aldı. Ardından eve gelen Gönül, kızına tokat attı ve ona bir adam uğruna nasıl biri olduğunu; bunu ailesine nasıl yaptığını sordu. Annesinden özür dileyen Derin, babasının durumunu da öğrendi.
Sinirlenen Gönül, kızına bir kez daha kızdı. Asya'dan kurtulmak için böyle bir ifade verdiğini söyleyen Derin'e; gerçekleri bir kez daha hatırlatan annesi, "Sen gerçekten gerizekalısın. Asya değil hapse dünyanın öbür ucuna da gitse ondan kurtulamazsın. Senin o çok sevdiğin, boşanmamak için uğraştığın kocan hala onu seviyor. Aklını başına topla artık" dedi.
Volkan'ın itiraflarından dolayı büyük üzüntü yaşayan Derin, bebeğini düşürdü. Hastanede olduğu sırada bebeğini kaybeden Derin, bu durumu herkesten özellikle Volkan'dan saklama kararı aldı. Derin, bebeğini düşürdüğünü kimseye söylememesi için Derya'yı tehdit etti.
Yaptığı her şeyi Volkan'ı yeniden kazanmak için planladığını itiraf eden Derin, onun Asya'ya olan ilgisini kabullenemedi. Volkan'ı kaybetme korkusuyla gözü dönen Derin yine bir oyun peşine düştü. Derin kendisini acındırarak Volkan'ı etkilemeye çalıştı. Volkan'ın özür dilemesiyle ise Derin'e aklındaki planı hayata sokmak için yeni fırsat doğdu.
Sadakatsiz dizisi ekrana gelen son bölümüyle Twitter'da da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte Sadakatsiz dizisi hakkındaki paylaşımlardan bazıları:
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