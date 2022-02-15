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  4. Sadakatsiz 49. yeni bölüm fragmanı! Haluk ölüyor mu? Burak Sergen Sadakatsiz'den ayrılacak mı?

Sadakatsiz 49. yeni bölüm fragmanı! Haluk ölüyor mu? Burak Sergen Sadakatsiz'den ayrılacak mı?

15.02.2022 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de şoke eden bir ayrılık yaşanacak. Aras ile olan tartışmasından sonra kalp krizi geçiren Haluk ölüyor. Usta oyuncu Burak Sergen ise Sadakatsiz'den ayrılıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 49. bölümüyle 16 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak.

HALUK ÖLÜYOR, VOLKAN ŞİRKETİN BAŞINA GEÇİYOR

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen veda edecek.

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Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçiyor. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras ve Asya evlilik kararı alıyor. Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor!

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Ali’nin Aras’a attığı iftira Asya’yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir’in peşine düşer. Haluk Aras’ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar’ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

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Volkan’ın Asya’ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras’ın doğum gününde Asya’yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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