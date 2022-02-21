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Sadakatsiz 50. yeni bölüm fragmanı! Volkan ve Derin arasında Ali krizi!

21.02.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor. Volkan ne yapacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 50. bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde Volkan ile Derin arasında Ali krizi çıkıyor. Derin, Volkan'a Ali'nin kendileriyle yaşamasını istemediğini söylüyor ve onunla konuşmasını istiyor.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Haluk'un ani ölümü tüm taşları yerinden oynatıyor. Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.
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Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali’nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır.

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Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ’ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras’ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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