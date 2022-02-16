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Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?

16.02.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 49. yeni bölümünde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de Aras ile olan tartışmasından sonra kalp krizi geçiren Haluk Güçlü öldü. Dizide Haluk Güçlü'yü canlandıran usta oyuncu Burak Sergen ise Sadakatsiz'den ayrıldı. Burak Sergen geçtiğimiz sene yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe edilmiş ve diziye uzun bir süre ara vermişti.

Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 49. bölümüyle 16 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı.

HALUK ÖLÜYOR, VOLKAN ŞİRKETİN BAŞINA GEÇTİ

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk Güçlü karakteri, Aras ile tartışma yaşadıktan sonra fenalaştı.

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Haluk beklenmedik bir şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçti.

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Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağladı.

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KORONADAN DOLAYI ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz Mayıs ayında koronavirüse yakalanmıştı. Usta oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti. Burak Sergen 12 gün boyunca entübe edildikten sonra normal odaya alınmış ve bir süre sonra taburcu olmuştu.

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Ünlü oyuncu bir süre ara verdiği Sadakatsiz'e ise yeni sezonda yeniden dahil olmuştu.

Entübe edilen Burak Sergen taburcu oldu: 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorumEntübe edilen Burak Sergen taburcu oldu: 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sadakatsiz'e Burak Sergen'in vedası sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali’nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar.

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Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ’ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras’ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?
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Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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