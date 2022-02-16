Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 49. bölümüyle 16 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı.

HALUK ÖLÜYOR, VOLKAN ŞİRKETİN BAŞINA GEÇTİ

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk Güçlü karakteri, Aras ile tartışma yaşadıktan sonra fenalaştı.

Haluk beklenmedik bir şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçti.



Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağladı.

KORONADAN DOLAYI ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz Mayıs ayında koronavirüse yakalanmıştı. Usta oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti. Burak Sergen 12 gün boyunca entübe edildikten sonra normal odaya alınmış ve bir süre sonra taburcu olmuştu.

Ünlü oyuncu bir süre ara verdiği Sadakatsiz'e ise yeni sezonda yeniden dahil olmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadakatsiz'e Burak Sergen'in vedası sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali’nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar.

Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ’ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras’ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?



