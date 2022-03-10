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Sadakatsiz 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Derin, Asya ve Volkan'ı yakalıyor!

10.03.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de Asya ve Volkan arasında yaşananlar herkesi şoke ediyor. Asya'nın Volkan'a yakın davranması kafaları karıştırırken, bu duruma şahit olan Derin gördüğü manzara karşısında donup kalıyor! Peki tüm bu olanlar Asya'nın planının bir parçası mı?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 52. bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür.

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Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır.

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Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

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Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir.

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Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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