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Sadakatsiz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın intikamı Volkan'ı yıkıyor

03.04.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de Volkan, Derin'in sözlerinden sonra Asya'nın onlara oyun oynadığını düşünüyor. Asya'nın intikam uğruna yaptıkları Volkan'ı büyük bir çaresizlik ve üzüntü içinde bırakıyor. Peki şimdi ne olacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 55. bölümüyle 6 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

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Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

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Volkan’a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya’nın ağına takılır.
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Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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