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Sadakatsiz dizisi 32. bölüme Berkay Ateş damga vurdu! Asya, gizemli kişinin hayatını kurtardı

30.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 2. sezonuyla ekrana döndü. Sadakatsiz'in 32. bölümünde diziye yeni katılan Berkay Ateş ilk defa seyirci karşısına çıktı. Asya, trafik kazası geçiren gizemli kişinin hayatını kurtardı. Asya sayesinde ölümden dönen Berkay Ateş'in canlandırdığı karakter, hastanede tedavi altına alındı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 32. yeni bölümüyle 29 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Sadakatsiz'e yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

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Son olarak Çukur ve Alev Alev dizilerinde rol alan Berkay Ateş'in canlandırdığı karakter, Asya'nın gözleri önünde trafik kazası geçirdi. Asya, yolda şahit olduğu kaza sonucu bir kişinin hayatını kurtardı.
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Sonrasında ise kurtardığı bu kişiyle irtibatını koparmadı. Hayati riski bulunan genç adam gözlerini açtı ve yeniden hayata döndü. Gizemli karakterin bundan sonra Asya'nın hayatında neleri değiştireceği ise merak konusu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere
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