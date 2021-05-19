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Sadakatsiz dizisinde Burak Sergen sürprizi! Haluk Güçlü böyle geri döndü!

19.05.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, bir ay önce koronavirüse yakalanmış ve yoğum bakıma alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkan usta oyuncu, bir süredir rol alamadığı Sadakatsiz dizisinde hayranlarına hastane odasından sürpriz yaptı. Sergen'in canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri kalp krizi geçirmişti. Haluk Güçlü, görüntülü cep telefonu aramasıyla kızı Derin ve eşi Gönül'le görüştü.

Sadakatsiz dizisinde Burak Sergen sürprizi! Haluk Güçlü böyle geri döndü!

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan usta oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu geçtiğimiz günlerde normal odaya alındı.

Uzun süredir Sadakatsiz dizisinden ayrı kalan Sergen sevenlerine sürpriz yaptı. Sadakatsiz’in 19 Mayıs Pazartesi ekrana gelen 30. bölümünde yeniden seyirci karşısına çıktı.

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Burak Sergen tedavi gördüğü hastane odasından diziye görüntülü cep telefonu bağlantısıyla katıldı.

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Burak Sergen'in dizide canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri kalp krizi geçirmişti. Haluk Güçlü, kızı Derin ve eşi Gönül ile görüntülü görüşme yaptı.
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Burak Sergen de bu sahneyle uzun bir aradan sonra sevenleriyle yeniden buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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