Sadakatsiz 30. son bölüme damga vuran final sahnesi! Asya, Derin'in hamilelik yalanını açıkladı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 19 Mayıs Çarşamba akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana geldi.

ASYA GÜNALAN'DAN ASYA'YA OLAY İTİRAFLAR!

Sadakatsiz'e yeni katılan Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Asya Günalan karakteri, Asya'ya babasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Asya Günalan, "Baban ve ben nişanlıydık. Baban bir hata yaptı ve beni aldattı annenle" sözleri Asya'yı şoke etti. Asya, Volkan ve Derin'le yaşadıklarının geçmişteki annesi, babası ve Asya Günalan arasında da yaşandığını anladı.

Babasının bir türlü ondan kopamadığını söyleyen Asya Günalan, annesinin boşanmamak için direndiğini ve sonunda da hem eşini hem kendini ölüme götürdüğünü söyledi.

DERİN, ASYA'YI GEÇMİŞİYLE VURMAYA ÇALIŞTI

Bu itirafları duyan Derin ise olayı araştırmaya başladı.

Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçirdi.

Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı aldı. Derin, Ali'nin doğum gününe Asya Günalan'ı da çağırdı.