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Sadakatsiz 30. son bölüme damga vuran final sahnesi! Asya, Derin'in hamilelik yalanını açıkladı!

20.05.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 30. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'e yeni katılan Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Asya Günalan karakteri, Asya'ya geçmişindeki ailesiyle ilgili sırları açıkladı. Asya Günalan, "Baban ve ben nişanlıydık. Baban bir hata yaptı ve beni aldattı annenle" sözleri Asya'yı şoke etti. Final sahnesinde ise Asya'nın sırlarını öğrenen Derin, herkesin içinde bunları açıkladı. Asya ise intikamını Derin'in aslında hamile olmadığını açıklayarak aldı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 19 Mayıs Çarşamba akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana geldi.

ASYA GÜNALAN'DAN ASYA'YA OLAY İTİRAFLAR!

Sadakatsiz'e yeni katılan Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Asya Günalan karakteri, Asya'ya babasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

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Asya Günalan, "Baban ve ben nişanlıydık. Baban bir hata yaptı ve beni aldattı annenle" sözleri Asya'yı şoke etti. Asya, Volkan ve Derin'le yaşadıklarının geçmişteki annesi, babası ve Asya Günalan arasında da yaşandığını anladı.

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Babasının bir türlü ondan kopamadığını söyleyen Asya Günalan, annesinin boşanmamak için direndiğini ve sonunda da hem eşini hem kendini ölüme götürdüğünü söyledi.

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DERİN, ASYA'YI GEÇMİŞİYLE VURMAYA ÇALIŞTI

Bu itirafları duyan Derin ise olayı araştırmaya başladı.

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Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçirdi.

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Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı aldı. Derin, Ali'nin doğum gününe Asya Günalan'ı da çağırdı.

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Böylelikle partide Asya'nın geçmişini ortaya dökerek onun canını yakmayı planladı. Ali'nin doğum gününe de gelen Derin, herkesin içinde Asya'nın annesi ve babasıyla ilgili sırları açıkladı. Volkan, Derin'i uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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ASYA, DERİN'İN HAMİLELİK YALANINI ORTAYA ÇIKARDI!

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Derin'in hamilelik yalanını öğrenen Asya, ona büyük bir darbe vurdu. Derin'in haddini aşmasıyla birlikte son hamleyi Asya yaptı. Asya doğum günü partisinde herkesin içinde Derin'in hamile olmadığını ve 10 gün önce bebeğini düşürdüğünü söyledi.

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Asya, Derin'in kendisinden boşanmak isteyen Volkan'ı elinde tutmak için hamile olduğu yalanını söylediğini açıkladı.

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Derin ise o anda Asya'ya tokat atmaya çalıştı. Ancak Asya, Derin'in elini tutarak bunu engelledi. Derin'in hamile olmadığını öğrenen Volkan ise büyük şok yaşadı.

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ASYA VE DERİN SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Derin'in sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Bennu Yıldırımlar Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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