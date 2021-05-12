Sadakatsiz dizisinde iki Asya karşı karşıya

Kanal D’nin sevilen yapımı Sadakatsiz dizisine deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar konu oyuncu olarak katılıyor.

Bennu Yıldırımlar’ın dizide Asya Günalan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Asya’nın geçmişinden biri olan Asya Günalan, Tekirdağ’a bomba gibi düşecek. Asya’nın geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

SADAKATSİZ HAKKINDA

Sadakatsiz’in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor. Kadroda usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Kenan Ece, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç ve Bekir Hakan Uyanık yer alıyor.



