MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor

Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor

05.02.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisindeki yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Sezon sonunda final yapacağı konuşulan diziye Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de veda edeceği öğrenildi.

Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

SEZON SONUNDA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yayınladığı habere göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.

sadakatsiz-dizisinde-yaprak-dokumu-ali-il-ve-14713916_9275_m

BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR

Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Altuntaş, dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini söyledi.

sadakatsiz-dizisinde-yaprak-dokumu-ali-il-ve-14713916_387_m

Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman yayınlanacak?Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman yayınlanacak?
Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...
Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"Eşi benzeri görülmemiş kavga! "Erkekleri paket eden kadınlarız"
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

İlginizi Çekebilir

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.