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Entübe edilen Burak Sergen taburcu oldu: 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum

24.05.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen hastaneden taburcu oldu. Oğlu ve sevgilisinin desteğiyle iyileştiğini söyleyen Sergen "12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum" dedi.

'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanıp, entübe edildikten sonra günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen taburcu oldu.

Burak Sergen hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Burak Sergen açıklamasında "İlk defa gün yüzüne çıkıyorum çok mutluyum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım."

Sergen'in bu süreçte verdiği kilolar da gözlerden kaçmadı.

Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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Geçmiş olsun. Uyurken sevgilinin ve oğlunun destek olduğunu nerden biliyorsun?

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