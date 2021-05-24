Entübe edilen Burak Sergen taburcu oldu: 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum

'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanıp, entübe edildikten sonra günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen taburcu oldu.

Burak Sergen hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Burak Sergen açıklamasında "İlk defa gün yüzüne çıkıyorum çok mutluyum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım."

Sergen'in bu süreçte verdiği kilolar da gözlerden kaçmadı.

Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



