Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş, İhsan Hala'yı yaşadığı köyünde ziyaret etti!

Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar Köyü’nde hayatını sürdüren 53 yaşındaki Ali İhsan Çolak, yıllardır köyde trans birey olarak yaşıyor. Köylüler tarafından kabul edilen Çolak'a 'İhsan Hala' deniyor. Sosyal medyada da çok sayıda takipçisi olan 'İhsan Hala' geçtiğimiz haftalarda da Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ile birlikte başrol oynayan ünlü oyuncu Berkay Ateş, önceki gün Manisa Akhisar'a gitti ve arkadaşlarıyla birlikte İhsan Hala'yı ziyaret etti.

"HIZIR ELİNDEN TUTSUN DA..."

Ziyaretinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Ateş, "2 Aralık, Akhisar. İhsan Hala. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni" notunu yazdı.



Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.



