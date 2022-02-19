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Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkay Ateş filmleri nelerdir?

19.02.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay Ateş, Sadakatsiz'de canlandırdığı Aras karakteri dolayısıyla izleyiciler tarafından merak ediliyor. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinde Aras Ateşoğlu karakterini canlandıran Berkay Ateş, geçirdiği kaza sonucu hafıza kaybı yaşamış ve Asya'nın yardımıyla her şeyi hatırlayıp Asya'ya aşık olmuştur. Peki Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkay Ateş filmleri nelerdir? İşte Berkay Ateş'in hayatı ve biyografisi...

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkay Ateş filmleri nelerdir?

Berkay Ateş, Sadakatsiz'de canlandırdığı Aras karakteri sebebiyle dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İlk bölümü 2015 yılının Temmuz ayında BBC One'da yayınlanan Doctor Foster adlı yapımdan uyarlanan Sadakatsiz dizini izleyicileri dizide Aras Ateşoğlu karakterine hayat veren Berkay Ateş'in biyografisi ile oynadığı dizile ve filmleri merak ediyor. Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkay Ateş filmleri nelerdir? Berkay Ateş'in hayatını, biyografisini ve rol aldığı projeleri sizler için derledik.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir?

SADAKATSİZ'İN ARAS'I BERKAY ATEŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde doğdu.

Berkay Ateş, baba tarafından Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır.

Adlen Ardahanlı olan Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir?

Berkay Ateş, çok sayıda tiyatro oyununda canlandırdığı karakterle adından söz ettirmiştir. Ardından sinemaya tönelen Berkay Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet ile hafızalara kazınmıştır.

Bir süre sonra televizyon projelerinde de yer alan Berkay Ateş, Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterini oynamıştır.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir?

Çukur dizisinde Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş, Alev Alev dizisinde rol aldıktan sonra Sadakatsiz dizisinde Aras Ateşoğlu karakterine hayat vermiştir.

Berkay Ateş'in Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdiği bilinmektedir.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir?

BERKAY ATEŞ FİLMLERİ NELERDİR?

Berkay Ateş'in oynadığı filmler:

2013 - Yarım Kalan Mucize

2015- Abluka

2019- Görülmüştür

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir?

Berkay Ateş'in oynadığı diziler:

2016 İstanbul Sokakları

2016-2017 Anne

2018 Gülizar

2018-2020 Çukur

2020 Alef

2020-2021 Alev Alev

2021-2022 Sadakatsiz

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş
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