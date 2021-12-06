'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor?

'Sadakatsiz'in kadrosuna katılan ve 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren Berkay Ateş'in gönlünü ünlü bir voleybolcuya kaptırdığı iddia edildi.

Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medyanın gündeminde.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

İkili henüz haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.



