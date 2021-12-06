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'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor?

06.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor?

'Sadakatsiz'in kadrosuna katılan ve 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren Berkay Ateş'in gönlünü ünlü bir voleybolcuya kaptırdığı iddia edildi.

Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün yeni bir aşka yelken açtığı sosyal medyanın gündeminde.

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştuSadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt buluştu

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

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İkili henüz haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.


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