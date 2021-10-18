MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

18.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Cansu Dere'nin, yıllar önce Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığını duyanlar şaşıp kalıyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cansu Dere'nin, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığını biliyor muydunuz?

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Cansu Dere, Avrupa Yakası'nın 139. bölümünde manken olarak boy gösterdi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Yaprak ve Fatoş'un izlemeye geldiği bir defilede yürüyen Cansu Dere'nin o görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Cansu Dere'nin arkasından podyuma çıkan diğer mankenin Çağla Şıkel olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

ESKİ SEVGİLİSİ DE AVRUPA YAKASI'NA KATILMIŞTI

Cansu Dere ve Cem Yılmaz, geçmişte 7 yıl boyunca aşk yaşadı. Hatta Cem Yılmaz ve eşi Ahu Yağtu'nun, Cem Yılmaz'ın eski aşkı Cansu Dere'yi unutamadığı için boşandığı bile iddia edilmişti.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Bir dönem, Cem Yılmaz da tıpkı eski sevgilisi Cansu Dere gibi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katılmıştı. Yılmaz, dizinin final bölümünde sürpriz oyuncu olarak seyirciyi şaşırtmıştı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur pozDefne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Miray Daner, Yeşilçam yıldızıyla akraba çıktı!Miray Daner, Yeşilçam yıldızıyla akraba çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Cem Yılmaz Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Acun Ilıcalı saklıyordu! Ünlü fenomen Survivor All Star kadrosunu ifşa etti

Acun Ilıcalı saklıyordu! Ünlü fenomen Survivor All Star kadrosunu ifşa etti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.