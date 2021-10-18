Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile ilgili şoke eden gerçek! Eski sevgilisi Cem Yılmaz ile aynı dizide!

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cansu Dere'nin, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığını biliyor muydunuz?

Cansu Dere, Avrupa Yakası'nın 139. bölümünde manken olarak boy gösterdi.

Yaprak ve Fatoş'un izlemeye geldiği bir defilede yürüyen Cansu Dere'nin o görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Cansu Dere'nin arkasından podyuma çıkan diğer mankenin Çağla Şıkel olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE AVRUPA YAKASI'NA KATILMIŞTI

Cansu Dere ve Cem Yılmaz, geçmişte 7 yıl boyunca aşk yaşadı. Hatta Cem Yılmaz ve eşi Ahu Yağtu'nun, Cem Yılmaz'ın eski aşkı Cansu Dere'yi unutamadığı için boşandığı bile iddia edilmişti.

Bir dönem, Cem Yılmaz da tıpkı eski sevgilisi Cansu Dere gibi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katılmıştı. Yılmaz, dizinin final bölümünde sürpriz oyuncu olarak seyirciyi şaşırtmıştı.



