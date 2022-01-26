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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

26.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisi, bu akşamın yayın akışından çıkartıldı. Sadakatsiz dizisinin başrollerinden Cansu Dere ve Berkay Ateş’in koronavirüse yakalanması üzerine çekimlere ara verildi.

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D’nin merakla takip edilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen’in yer aldığı sevilen dizi Sadakatsiz yayınına bir hafta ara verdi. Kanal D ve yapım ekibi konuyla alakalı açıklama yaptı.

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

İki haftalık yılbaşı tatilinden dönen Sadakatsiz dizisi yayınına geçtiğimiz hafta başlamıştı. Dizinin bu akşam yeni bölümünün yayınlanması beklenirken kanal Sadakatsiz’e bu hafta sağlık molası verdi.

Amerikan dizisi Doctor Foster’ın uyarlaması olan Sadakatsiz, yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecanla izleniyor. Dizi en son 19 Ocak Çarşamba akşamı 46. bölümüyle ekranlara gelmişti. Sadakatsiz’in bu akşam Kanal D’nin yayın akışında yer alamaması izleyicileri meraklandırdı. Konuyla ilgili kanaldan bir açıklama geldi. 26 Ocak Çarşamba akşamı 47. bölümüyle yayınlanması gereken Sadakatsiz dizisi yayınına bir ara verdi.

Kanal D ve yapım ekibinin yaptığı yazılı açıklamada; "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" denildi. Öğrenilen bilgiye göre dizinin iki başrolü Cansu Dere ve Berkay Ateş koronavirüs testi pozitif çıkınca Sadakatsiz dizisi ekibi çekimlere bir hafta ara vermek zorunda kaldı.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlk bölümüyle 7 Ekim 2020 tarihinde ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi hem konusu hem de oyunculuklarıyla en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. Dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin ana kadrosunu; Özge Özder, Yeliz Kulvancı, Burak Sergen, Gözde Seda Altuner ve Alp Akar oluşturuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali ve İpek'in yılbaşı gecesi yaptıkları kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi rahatlatır. Ali’nin eski sağlığına kavuşması için Asya ve Volkan birbirine kenetlenir ve bu durum Aras’ın hiç hoşuna gitmez. İpek’in babası, kaza için Asya ve Volkan’dan yüklü bir para ister. Oğlu için evini satmayı düşünen Volkan kısa bir süre Asya’da kalmaya başlar. Volkan’ın şüpheli tavırlarından rahatsız olan Asya, evine yerleştirilen gizli kameraları görür ve sinirinin yatışması hemen Aras’ın yanına gider. Öfkesine hakim olamayan Aras, Volkan'ın gizli kamera hamlesini öğrenince deliye döner. Bu duruma şahit olan Asya’nın ise ne yapacağı merak konusudur.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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