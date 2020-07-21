Sade yağ (ghee) ile tanıştınız mı? Yapımı çok basit! Ustasından pratik tüyolar...

Bazı tariflerde sade yağ kullanıldığını görüyoruz. Hatta usta şeflerin, restoran ve lokantaların lezzetlerinin sırrının da sade yağ kullanmak olduğunu duyuyoruz. Yazımızı okuduktan sonra önlükleri giyip sade yağ yapmaya girişiyoruz. Sizin de lezzet sırrınız olsun!
Sade yağ aslında tereyağının sadeleştirilmiş ve saflaştırılmış versiyonudur. Tereyağı doğal olarak bir miktar su ve süt içerir. Bu yağ harici maddeler yağın kalitesini düşürür. Yani tereyağın içerisindeki su ve süt oranı ne kadar fazlaysa tereyağı o kadar kalitesizdir. Satın alınan ya da evde yapılan tereyağın hepsinin içerisinde bir miktar olmakla birlikte saflaştırmak mümkün. Tereyağını kaynattığınız zaman ortaya gömük ve tortular çıktığını göreceksiniz ve bunları uzaklaştıracaksınız. Uzaklaştırdığınız kısımlar tereyağının damarları tıkayıp kolesterole neden olan kısmı. Böylece sağlıklı ve lezzetli bir yağ elde etmiş olacaksınız.
YAPIMI
Öncelikle 1 kilogram tuzsuz tereyağına ihtiyacınız olacak. Güvendiğiniz bir yerden kaliteli bir yağ olursa elde edeceğiniz sade yağ o kadar fazla ve lezzetli olacaktır. Kullanacağınız tereyağında katkı maddesi olmaması da gönül rahatlığıyla tüketmeniz için önemli.
Tereyağını bir tencere içerisine alıp altını çok kısık hale getirdiğiniz ocağın üzerine yerleştirin. Ocağın kısık olması önemli çünkü yağı yakmanız demek tüm emeğinizin çöp olması anlamına geliyor. Tereyağı eridiğinde ortaya köpükler çıkmaya başlayacak. İşte bu köpüklerin uzaklaştırılmasıyla sade yağ elde ediliyor. Sürekli karıştırarak üzerine çıkan köpükleri bir çay süzgeci ya da kaşık yardımıyla toplayın. Köpükleri bir yerde topladıktan sonra çöpe atın. Uzaklaştırılmak istenen kısım olduğu için değerlendirilmesi için bir yol maalesef bulunmuyor.
1 kilogram tereyağ için saflaştırma süresi 1-2 saat kadar sürüyor. Dipte hiç tortu kalmadığından ve üste artık köpük çıkmadığından emin olunduktan sonra bir tülbent ya da sık dokulu bir tülbentten geçirerek kavanoza ya da cam bir kabın içerisine doldurun. Yağ soğuduktan sonra kapağını kapatıp kaldırabilirsiniz. Ancak tüketmek için 8-12 saat daha beklemeniz gerekiyor. Elde ettiğiniz sade yağı oda sıcaklığında küflenmeden ve bozulmadan aylarca saklayabilirsiniz. Buzdolabında ise 1-2 yıl rahatlıkla dayanacaktır. Yemeklerinizde 1-2 kaşık kullanmanız yeterli olacaktır.
Lezzetli ve başka hiçbir yağla elde edemeyeceğiniz kıvama sahip kurabiyeler, baklavalar, börekler, poğaçalar ve yemekler için kullanabilir ya da kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürüp tüketebilirsiniz. Afiyet ve şifa olsun!
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