Sade yağ (ghee) ile tanıştınız mı? Yapımı çok basit! Ustasından pratik tüyolar...

Bazı tariflerde sade yağ kullanıldığını görüyoruz. Hatta usta şeflerin, restoran ve lokantaların lezzetlerinin sırrının da sade yağ kullanmak olduğunu duyuyoruz. Yazımızı okuduktan sonra önlükleri giyip sade yağ yapmaya girişiyoruz. Sizin de lezzet sırrınız olsun!

SADE YAĞ, DİĞER ADIYLA GHEE

Sade yağ aslında tereyağının sadeleştirilmiş ve saflaştırılmış versiyonudur. Tereyağı doğal olarak bir miktar su ve süt içerir. Bu yağ harici maddeler yağın kalitesini düşürür. Yani tereyağın içerisindeki su ve süt oranı ne kadar fazlaysa tereyağı o kadar kalitesizdir. Satın alınan ya da evde yapılan tereyağın hepsinin içerisinde bir miktar olmakla birlikte saflaştırmak mümkün. Tereyağını kaynattığınız zaman ortaya gömük ve tortular çıktığını göreceksiniz ve bunları uzaklaştıracaksınız. Uzaklaştırdığınız kısımlar tereyağının damarları tıkayıp kolesterole neden olan kısmı. Böylece sağlıklı ve lezzetli bir yağ elde etmiş olacaksınız.

YAPIMI

Öncelikle 1 kilogram tuzsuz tereyağına ihtiyacınız olacak. Güvendiğiniz bir yerden kaliteli bir yağ olursa elde edeceğiniz sade yağ o kadar fazla ve lezzetli olacaktır. Kullanacağınız tereyağında katkı maddesi olmaması da gönül rahatlığıyla tüketmeniz için önemli.