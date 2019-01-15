YEMEK

Sadece 10 dakikada pişiyor ekmeğin lezzetini ikiye katlıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarını bir şölene dönüştürmeye hazır mısınız? O halde sadece 10 dakikada yapılabilen bu pişi tarifini bir kenara not edin!

Sadece 10 dakikada pişiyor ekmeğin lezzetini ikiye katlıyor!

Sadece 10 dakikada hazır edeceğiniz mayasız pişi tarifine tüm ev halkı hayran kalacak. İşt en lezzetli mayasız pişi tarifini detayları.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 su bardağı ılık su
1/2 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Yumurta, su ve yoğurdu derin bir kapta çırpın.
Tuz, un ve kabartma tozunu yavaş yavaş karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur haline getirin.
Hazırladığınız hamuru ikiye ayırın ve merdane ile orta kalınlıkta bir hamur haline getirin.
Hazırladığınız hamuru çay bardağının ağız kısmıyla kesin ve hamurların orta kısmına ufak bir delik açın.
Kızgın yağın içine minik hamurları atın ve altın rengini alana kadar kızartın.

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Anahtar Kelimeler:
pişi tarifi hamur kızartması

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