Sadece 14 günde dümdüz bir karın için içmeniz gereken tek bir şey var!

Her insanın vücut tipi birbirinden farklıdır ve kilo aldıkça yağlanma; bel, karın bölgesi, kalça gibi farklı bölgelerde gerçekleşebilir. Eğer karın bölgesinde yağlanma yaşıyorsanız ve bu bölgede incelme istiyorsanız bunun için hindistan cevizi suyu tüketebilirsiniz.

Kilo vermeyi hedefliyorsanız bunun için öğünlerinize hindistan cevizi suyunu eklemelisiniz. Bu süreçte asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız. Oldukça düşük bir kaloriye sahip olan hindistan cevizi suyunu öğünlerinizden yarım saat önce tüketirseniz çok daha az yemek yiyeceksiniz. Bunun için bu doğal kaynağı yemeklerden yarım saat önce tüketmeniz yeterli olacaktır.

Etkisi sadece kilo kontrolü sağlamak değildir, inceltme etkisinin yanı sıra;

Vücuttaki sıvı dengesini korur. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi doğru bir şekilde sağlar. Bu da kendinizi çok daha dinç ve iyi hissetmenize yardımcı olur. Egzersiz yapıyorsanız hindistan cevizi suyunu spor sonrası içerek kaybettiğiniz enerjinizi yerine koyabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyu lifli yapısı sayesinde hazımsızlık probleminin önüne geçer. Özellikle ishal sorunu yaşıyorsanız bu içecek size ilaç gibi gelecektir. Çoğu zaman ishal durumunda bir bardak tüketmek yeterli gelmektedir. Ancak bunun için kesinlikle hazır hindistan cevizi suyuna başvurmayın!