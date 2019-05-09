Sadece Çin'de karşınıza çıkabilecek 19 ilginç görüntü

Ülkenin, değişik festivallerine tanık olan ve gelenekleriyle karşılaşan turistler kendini bu tepkiyi vermekten alamıyor. İşte sadece Çin'de karşılaşabileceğiniz 19 ilginç görüntü...

1. Çin'in nüfusunun yoğun olduğunu söylemiştik. İşte Çin’de bir plaj.

2. Balıkları köprücük kemiğinin çukurunda taşımak, Çin'de kadınların ne kadar zayıf olduklarını göstermek için yaptıkları popüler bir davranış türü.

3. Çin'de her yıl düzenlenen acı biber festivalinde, yarışmacılar 3 ton biberle dolu havuzun içerine girerek önlerine konan 50 acı biberi rakiplerinden daha önce bitirmeye çalışıyor. Yarışma alanında doktorlar da hazır bulunuyor, haliyle. Ödülün, mücadeleye değeceğini umuyoruz.

4. Çin'deki berberlerin hayal gücü epey geniş ve sonuna kadar kullanıyorlar.

5. Rahatlamak istediğinizde spaya gitmenize gerek yok. Neredeyse her sokakta seyyar masözlere rastlamak mümkün.

6. Açık havadaki toplu spor çalışmaları, Çin halkının nasıl bu kadar dinç kaldığını ve uzun yaşadığını kanıtlıyor.

7. Çin, taklit ürünlerin kralıdır ve yaratıcılığıyla bizi şaşırtmaz.

8. Eğer orada manikür yaptıracak olursanız, şunu unutmayın; her tırnak parlamalıdır.

9. Zorlu bir çalışma haftasından sonra, birçok Çinli birey tüm hafta sonunu pijamalarıyla geçirir. Bu şekilde dışarı çıkar, alışverişe gider, restoranda yemek yer. Buna 'hafta sonu' modu denir.

10. Çinli insanlar sıcak suyun hastalıkları önlediğini düşündüğü için, her zaman yanlarında bir termosla sıcak su taşırlar.

11. Çin'de insanlar rahatına çok düşkün değillerdir. Hatta çok az insan, rahatlığı önemser. Bu nedenle uzun mesafeli tren yolculuklarına bile 'koltuksuz bilet' bulabilirsiniz.

12. Uzak doğu mutfağına pek çoğumuz, filmlerden, dizilerden, makalelerden aşinayız. Ancak sokakta atıştırmalık olarak çubukta akrep satıldığını görmüş müydünüz?

13. Çin yemek kültüründe fasulyeler önemli bir yere sahiptir. Bezelyeden yapılmış bir dondurma ise, ulusal bir ziyafet sayılabilir.

14. Çin halkının mavi gözlü ve sarışın insanlara verdiği tepki.

15. Koyu saçlı bir turist de burada kendini bir yıldız gibi hissedebilir.

16. Çin'de karayolu trafiği, kendi kuralları olan ve yabancılar tarafından zor anlaşılan yepyeni bir evrendir.

17. Çin'de trafik ve endüstrinin neden olduğu hava kirliliği zaman zaman çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Kirlilik nedeniyle tıbbi maske takmak ise, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş duruma. Ancak zaman içerisinde bunu bir moda akımına dönüştürmüşler.

18. 'Vampir dişleri' de Çin'de moda olan garip akımlardan biri. Çinli kadınlar bu dişlerin, kedilere benzemelerine yardımcı olduğunu düşünüyorlarmış. Doğa size keskin dişler vermemişse, bunu bir diş hekimiyle hemen çözebilirsiniz.