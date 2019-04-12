Sadece Çin'de olabilecek 19 çılgın şey!

Sadece Çin'de görebileceğiniz ve 'Ne kadar değişik bir millet bu Çinliler yav!' diyeceğiniz Çin tuhaflıklarını sizin için derledik.
İlginç bir millet olan Çinlilerin 19 çılgın özelliği...
- Çin'de acı biberlerle dolu koca bir havuza girip 'En çok acı biber yeme' yarışmasına katılabilirsiniz. Hangi ödül bu acıya değer orası şaibeli...
- Çin nüfusu o kadar fazla ki! Bunu ortaya koyan deniz kenarından bir görsel...
- Çin'de kızlar ne kadar zayıf olduklarını göstermek için japon balıklarını klavikulaların oyuklarında taşırlar. Bu onlar için popüler bir eğilimdir.
- Berberler hayal gücünü sınırsızca kullanır.
- Rahatlamak istediğinizde bir spa merkezine gitmenize gerek yoktur. Her yerde bir masöz bulabilirsiniz.
- Açık havada ilginç sporlar yapan her yaştan insanlar görebilirsiniz.
- Çakma ürünlerde ve bu konudaki yaratıcılığında Çin resmen kraldır.
- Orada manikür yaptırırsanız her tırnağınız süslü ve ışıl ışıl olur.
- Zorlu bir haftanın ardından çoğu Çinli pazar gününe kadar pijamalarını giyer ve haftasonunu böyle geçirir. Bunu 'Haftasonu Modu' olarak adlandırırlar ve pijamalarıyla gezip yer içer, alışveriş yaparlar.
- Çinli insanlar her daim yanlarında sıcak su dolu bir termos bulundururlar. Onlara göre sıcak su içmek bir çok hastalığın önlenmesinde yardımcı olur.
- Çin'deki insanlar rahatlarına düşkün değillerdir. Uzun mesafeli trende bile koltuksuz bilet alan bir çok yolcu görebilirsiniz.
- Onların sokak yemekleri oldukça egzotiktir. Çubukta akrep yemeğe ne dersiniz?
- Çin kültüründe fasulyelere büyük saygı duyulur. Bezelyeden yapılan bir dondurma neredeyse ulusal bir değer olarak kabul edilir. Sanırım bizim baklava gibi...
- Çinliler sokakta sarışın ve mavi gözlü birini gördüklerinde hemen fotoğrafnı çekmeye başlarlar. Gerçekten ilginç...
- Koyu saçlı bir Avrupalı bile burada bir yıldız gibi karşılanır.
- Çin'deki karayolu trafiği, yabancılar tarafından zor anlaşılan kendi kuralları olan yepyeni bir evrendir.
- Pek çok Çin sakini aşırı kirli hava nedeniyle tıbbi maske takmalıdır. Güzel görünmesi için bu maskeleri gerçekten bir aksesuara dönüştürdüler.
- "Vampir" dişlerine sahip olmak, birçok Asyalı insanın sevdiği alışılmadık bir eğilimdir. Vampir dişler orada oldukça popülerdir.
- Günlük yaşamlarında çok yorulurlar ve bu yüzden herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde kolayca uyuyabilirler.
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