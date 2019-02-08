YEMEK

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Son yıllarda popüler hale gelen döküm tavaların yemek lezzetini ikiye katladığı bir gerçek. İşte siz de bahsedeceğimiz yemekleri döküm tava kullanarak pişirirseniz son derece lezzetli yemeklere imza atmış olursunuz.

Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Bazı pişirme tekniklerini kullanarak çok daha lezzetli yemekler yapmanız mümkün. Bunun için usta bir şef olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan şey doğru pişirme yöntemi. O zaman demir döküm tavalarda piştiğinde çok daha lezzetli hale gelen yemekler için sizi şöyle alalım;

Patates mücver

hush
İçeriğindeki nişasta yüzünden tavaya yapışma özelliği vardır bu sebzenin. Dökme demir tava kullanarak bu sorunu tamamiyle ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik sadece bu soruna neden olmaz. Çok çabuk ısınan ve geç soğuyan döküm tavalar patateslerin lezzetli bir şekilde pişmesine yardımcı olur. Patatesler yanmadan, kahverengi çıtır bir tat kazanır.

Tava pizza

pizza

Ev yapımı pizzaların tadını başka hiçbir restoranda alamıyoruz, bu bir gerçek sevgili okur :) Şimdi ise ev yapımı pizzaları çok daha lezzetli bir hale getirebileceğiniz yöntemden bahsedeceğiz size. Döküm tavalar bu iş için biçilmiş kaftan! Tavanın derinliği sayesinde hamurunuzu dilediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda malzemeleri dizmek son derece keyifli olacak. Hamurun lezzetini anlatamıyoruz bile, bir koca ısırık aldıktan sonre ne demek istediğimizi anlayacaksınız!

Biftek

biftek
Kuru bir biftek ne yazık ki hiçbir şeye benzemez. Kırmızı et pişirmek için döküm tava kullanmak en mantıklısıdır. Eti çok güzel bir şekilde mühürler ve kendi suyunun dışa akmasını önleyerek kurumanın önüne geçer. Bu sayede inanılmaz lezzetli bir bifteğe imza atmış olursunuz.

Mısır ekmeği

mısır ekmeği

Dökme tavanın çabuk ısınması hamurun tavaya çarptığı anda pişmesine yardımcı olur ve mısır ekmeğine gevrek bir tat kazandırır.

Kurabiye

kk

Evet, yanlış duymadınız sevgili okur. Tam da gördüğünüz gibi bir kurabiyeden bahsediyoruz. Kurabiye hamurunu döküm tavaya yayın ve orta ateşte pişirmeye bırakın. Ardından kek gibi dilimleyerek gevrek kurabiyelerin keyfini çıkarın.

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