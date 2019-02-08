Sadece döküm tavada pişirmeniz gereken 5 yiyecek

Bazı pişirme tekniklerini kullanarak çok daha lezzetli yemekler yapmanız mümkün. Bunun için usta bir şef olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan şey doğru pişirme yöntemi. O zaman demir döküm tavalarda piştiğinde çok daha lezzetli hale gelen yemekler için sizi şöyle alalım;

Patates mücver



İçeriğindeki nişasta yüzünden tavaya yapışma özelliği vardır bu sebzenin. Dökme demir tava kullanarak bu sorunu tamamiyle ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik sadece bu soruna neden olmaz. Çok çabuk ısınan ve geç soğuyan döküm tavalar patateslerin lezzetli bir şekilde pişmesine yardımcı olur. Patatesler yanmadan, kahverengi çıtır bir tat kazanır.

Tava pizza

Ev yapımı pizzaların tadını başka hiçbir restoranda alamıyoruz, bu bir gerçek sevgili okur :) Şimdi ise ev yapımı pizzaları çok daha lezzetli bir hale getirebileceğiniz yöntemden bahsedeceğiz size. Döküm tavalar bu iş için biçilmiş kaftan! Tavanın derinliği sayesinde hamurunuzu dilediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda malzemeleri dizmek son derece keyifli olacak. Hamurun lezzetini anlatamıyoruz bile, bir koca ısırık aldıktan sonre ne demek istediğimizi anlayacaksınız!