Sadece Eyfel Kulesi'ni tutmak istemişti!

Bir adam Paris'e yapmış olduğu gezi sonrasında çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Birisi Eyfel Kulesi'ni parmaklarımın altına photoshop yapabilir mi?" dedikten sonra yapılan photoshoplar ile eğlence konusu oldu.

Her şey bir adamın sosyal medyadan fotoğrafını "Birisi Eyfel Kulesi'ni parmaklarımın altına photoshop yapabilir mi?" notuyla paylaşması ile başladı.

Adamın bu isteğini eğlenceye çeviren insanların gönderdiği fotoğraflar görenleri kırdı geçirdi.

İşte o fotoğrafın başına gelenler...



