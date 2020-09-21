YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor

Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivas'ın sadece et ve tuzdan yapılan tescilli köftesi, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. 2010 yılında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan 'Sivas Köftesi' kentte sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kentte yılda 50 ile 60 ton arasında köfte tüketildiği belirtiliyor.

Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor

okantalarda en çok tercih edilen yiyeceklerden olan köfte, paket servisiyle de özenle hazırlanarak ev ve iş yerlerine de gönderiliyor. Marketlerin ve kasapların reyonlarında hazır halde de satılan köfteler, piknikçilerin de vazgeçilmez tercihleri arasında yer alıyor. Özel hazırlanan kutularla köfteler, şehir dışına da gönderiliyor.

SİVAS'IN TESCİLLİ KÖFTESİ SADECE ET VE TUZDAN YAPILIYOR

sivasin-tescilli-koftesi-her-ogun-sofralari-susluyor_9411_dhaphoto2

Kentte 4 nesildir köfte üretimi yapan İshak Kaan Usta, "Sivas köftesi içerisinde sadece et ve tuzdan ibaret olan, yazın Sivas'ın yayılım hayvanlarının kullanıldığı kışın ise ahırlarda kuru besiyle beslenip yağ oranının alındığı etten yapılır. İçerisine de sadece tuz konulur. Sivas köftesinin özelliklerinden bir tanesi yörenin hayvanının olması ve yörenin tuzunun olması bu ikisinin birleşmiş olduğu et ve tuzun aşkından Sivas köftesi çıkar. Etler bir gün önceden çekilir, tuzlanır. Sonrasında sıkım işlemi yapılır. Ondan sonra meşe kömürü dediğimiz odunsu kömürden ateş oranını ayarlayıp oluklu ızgarada pişirilip ve servise sunulur" dedi.

'YILDA 50- 60 TON ARASINDA KÖFTE TÜKETİLİYOR'

sivasin-tescilli-koftesi-her-ogun-sofralari-susluyor_9411_dhaphoto4

Sivas'ta halkın her öğün lokantalara köfte tüketmeye geldiklerini ifade eden Usta, "Sabahları saat 09.00'da kahvaltıya gelir gibi Sivaslılar köfte yemeye gelir. Öğle ve akşam yemeğinde yenmezse olmaz. Sivas köftesi yöremizde bir alışkanlıktır. Sürekli tüketilen, tüketildiği zamanda rahatsız etmeyen bir lezzettir. İçerisinde un falan olmadığı için glüten hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir, çünkü içerisinde tuzdan başka bir şey yok. Diğer köftelerin içerisinde harç ve baharat vardır. Sivas köftesi sadece tuz ve etten ibaret olduğu için saklanılacak bir özelliği yoktur. Yediğiniz zaman direkt lezzeti damağınızda hissedersiniz. Hata payı sıfırdır. Sivas köftesi şehirde çok ciddi şekilde tüketilmekte çünkü burası et ağırlıklı bir beslenme modelini benimser. Onun için yılda 50-60 ton arası Sivas köftesi tüketilir" diye konuştu.

'KÖFTE YEMEDEN GİTMEM'

sivasin-tescilli-koftesi-her-ogun-sofralari-susluyor_9411_dhaphoto1

Kayseri'den Sivas'a köfte yemeye gelen Ertan Şahingöz, "Çok güzel bir nimet, ben yaklaşık 15 yıldır Sivas'a iki ayda bir geliyorum. Kesinlikle köfte yemeden gitmem. Herkese de tatmasını tavsiye ediyorum. Tatmaları gereken bir lezzet" diye konuştu.

Sivaslılar da kendin en önemli yiyecek kültürü olan köfteyi her öğün severek tükettiklerini ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyorDünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif! Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
'Geneleve verip para kazanacaksın' diyen takipçisine yanıt
'Geneleve verip para kazanacaksın' diyen takipçisine yanıt
Düşük yapmıştı! Soluğu tatilde aldı
Düşük yapmıştı! Soluğu tatilde aldı
Suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı
Suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı
Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı
Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...
Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı! Bakın bu yoğurdun özelliği ne?
Coğrafi İşaret Belgesi aldı! Bakın bu yoğurdun özelliği ne?
Bir yılda hazırlanıyor! Önce kurutup sonra yeniden ıslatıyorlar
Bir yılda hazırlanıyor! Önce kurutup sonra yeniden ıslatıyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.