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Sadece kısa olan insanlar anlar! İşte en büyük dertleri

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 26.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

Genel olarak kısa olmak tahmin edilenden daha zor bir şey olabilir. Çoğu zaman uzanmak istedikleri yere asla ulaşamazlar, fotoğraflarda arkada asla yer alamazlar ve daha niceleri... İşte gördükçe sadece kısa insanların anlayacağı, görenlerin ise kısa insanların hayatının aslında ne zorlayacı olduğunu anlayacağı o trajikomik fotoğraflar...

Sadece kısa olan insanlar anlar! İşte en büyük dertleri

Her boyun ya da her vücut tipinin zorlukları vardır. Ama yaşıtlarına göre veya çevrenizdeki kişilere göre kısa boylu olmak hayatı bazen zora sokabilir. Tabii ki basketbol oyuncuları kadar uzun olmanız beklenmiyor ama şimdi göreceğiniz fotoğraflardan sonra "Keşke azıcık daha uzun olsaymış" diyeceksiniz.

İşte özellikle kısa boylu insanların anlayacağı ama uzun olanların da kısalara empati kurabileceğini birbirinden komik bir o kadar da trajik fotoğraflar...

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