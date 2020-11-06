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Sadece koronavirüse değil, bütün mikroplara savaş açıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.11.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Sadece koronavirüse değil, bütün mikroplara savaş açıyor!

Ağrı'da uzun yıllardır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren Şaban Demir, salgın döneminde uzmanların önerisiyle vatandaşların başta propolis olmak üzere arı sütü ve bal gibi arı ürünlerine yöneldiğini söyledi.

Ağrı'da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine yöneldi. Son dönemde vatandaşlar, C vitaminin yoğun olduğu meyve ve sebzelerin dışında arı sütünden üretilen propolis ve bala yoğun ilgi gösteriyor.

Genelde gıda takviyesi olarak kullanılan ve arıların kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile bilinen propolise salgın döneminde ilginin daha çok olduğunu kaydeden Demir, talep doğrultusunda arılarından elde ettikleri propolis ve diğer karışımları, şehir dışına da gönderdiklerini kaydetti.

'SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL BÜTÜN MİKROPLARA KARŞI DİRENÇ SAĞLIYOR'

Pandemi sürecinde başta propolis olmak üzere bal ve diğer arı ürünlerine olan rağbetin arttığını dile getiren Demir, "Biz bu işe ağabeyimin rahatsızlığından dolayı girdik. Ağabeyim kan kanseriydi. Doktorlar ağabeyime hakiki bal önermişti. Biz de hakiki bal bulamayınca baba mesleğimiz olan tekstil işini bırakıp, arıcılığa başladık. İlk başlarda elbette ki acemilik çektik. Ama yıllar içerisinde çalışa çalışa bu işin ustası olduk. Bu iş sayesinde elde ettiğimiz ballarla ağabeyime 3 yıl boyunca bu doğal ballardan yedirdik ve çok şükür şimdi durumu gayet iyi. Şu anda kendisi de arıcılık yapıyor. Ürettiğimiz ballar doğallığından dolayı sadece koronavirüse karşı değil bütün mikroplara karşı direnç sağlayabiliyor. İçerisinde bal, polen, propolis, arı sütü ve arının ürettiği diğer ürünler bulunmaktadır. Oldukça güçlü bir üründür. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim işimiz modern tıpla alakalı bir iş değildir. Biz alternatif tıpla ilgileniyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı ürünler bulunduruyoruz" dedi.

'PROPOLİS, HER HASTALIĞA İYİ GELİYOR'

Arı ürünlerinden özellikle propolisin pandemi döneminde tercih edildiğini ve bu süreçte işlerinin iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bu virüs çıktıktan sonra arı ürünlerine özellikle propolise rağbet oldukça yükseldi. Bizden bal ve benzeri ürünleri alan müşterilerimiz bize güveniyor. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak açısından dikkat ediyoruz. Ağrı'nın dışında Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa'nın belirli kesimlerinden bize talep var. Ağrı balı ve balın özelliği biliniyor. Özellikle bu son dönemde büyük bir ilgi var. Çünkü arı hile yapmayan bir canlıdır” dedi.

Arı ürünlerine ilginin işlerine de yansıdığını belirten Demir, “Bu koronavirüsten dolayı arı ürünlerine özellikle bal, propolis, polen, arı sütüne müthiş derecede bir ilgi var. Çok şükür bu işimize de yansıyor. Arı ürünleri birçok hastalığa iyi gelmekte. Hem benden alışveriş yapan hastalar hem de diğer aktar arkadaşlardan alışveriş yapan hastalar, televizyonlarda bu ürünleri kullandıklarını ve yüzde 100 fayda gördüklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Evinde bakmakla yükümlü olduğu hastası için bal almaya gelen vatandaşlardan Enver Köçer, uzmanların hasta ile yaşlılar için özellikle bal tavsiye ettiğini ve bundan dolayı bal aldığını söyledi.

(DHA)

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