Sadece koronavirüse değil, bütün mikroplara savaş açıyor!

Ağrı'da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine yöneldi. Son dönemde vatandaşlar, C vitaminin yoğun olduğu meyve ve sebzelerin dışında arı sütünden üretilen propolis ve bala yoğun ilgi gösteriyor.

Genelde gıda takviyesi olarak kullanılan ve arıların kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile bilinen propolise salgın döneminde ilginin daha çok olduğunu kaydeden Demir, talep doğrultusunda arılarından elde ettikleri propolis ve diğer karışımları, şehir dışına da gönderdiklerini kaydetti.

'SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL BÜTÜN MİKROPLARA KARŞI DİRENÇ SAĞLIYOR'

Pandemi sürecinde başta propolis olmak üzere bal ve diğer arı ürünlerine olan rağbetin arttığını dile getiren Demir, "Biz bu işe ağabeyimin rahatsızlığından dolayı girdik. Ağabeyim kan kanseriydi. Doktorlar ağabeyime hakiki bal önermişti. Biz de hakiki bal bulamayınca baba mesleğimiz olan tekstil işini bırakıp, arıcılığa başladık. İlk başlarda elbette ki acemilik çektik. Ama yıllar içerisinde çalışa çalışa bu işin ustası olduk. Bu iş sayesinde elde ettiğimiz ballarla ağabeyime 3 yıl boyunca bu doğal ballardan yedirdik ve çok şükür şimdi durumu gayet iyi. Şu anda kendisi de arıcılık yapıyor. Ürettiğimiz ballar doğallığından dolayı sadece koronavirüse karşı değil bütün mikroplara karşı direnç sağlayabiliyor. İçerisinde bal, polen, propolis, arı sütü ve arının ürettiği diğer ürünler bulunmaktadır. Oldukça güçlü bir üründür. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim işimiz modern tıpla alakalı bir iş değildir. Biz alternatif tıpla ilgileniyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı ürünler bulunduruyoruz" dedi.