Mynet Trend

Sadece pizza kenarı satan pizzacı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bazı kişiler pizzanın kenarlarını malzemesiz kısmı olduğu için ya da sert geldiği için yemez ve bırakır. Ancak pizzanın sadece kenarlarını yemeyi sevenler de epey çoğunluktaymış. Bunu bilip fırsata çeviren bir pizzacı da sadece pizza kenarı satıyor.

Sadece pizza kenarı satan pizzacı!

New-Jersey merkezli pizzacı ‘Villa Italian Kitchen’ pizzanın sadece kenarlarını yemeyi sevenler için değişik bir pazarlama stratejisi geliştirmiş ve menüsüne yalnızca pizza kenarlarından oluşan bir kutu eklemiş.

pizza

Villa Italian Kitchen’ın basın açıklamasına göre, pek çok insan pizzanın kenarlarını yemeye bayılıyor ve restoran da müşterilerine istediklerini vermek için pizza kenarlarını ayrıca satmaya başlamış.

photo-1542834369-f10ebf06d3e0

6 parça ufak kenardan oluşan kutu, 2,75 ABD dolarına satın alınabiliyor.

photo-1544982503-9f984c14501a

Pizza kenarlarının gerçekten tek başına satılacak kadar çok sevildiğini bilmiyorduk. Siz pizzanın en çok neresini yemeyi seviyorsunuz?

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Eskişehir 10. sıradaDünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Eskişehir 10. sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler pizza pazarlama teknikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Midibüsten düşerek ölen genç kızın babası konuştu

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Evin ortasında taşla yaşıyorlar!

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den Eskişehir ilk 10'a girdi

Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Eskişehir 10. sırada

İşlerinden istifa edip bir okul servisiyle dünyayı geziyorlar!

İşi gücü bırakıp bir okul servisi aldılar ve sonra...

Avustralya’nın ürkütücü yüzünü görmeye hazır mısınız?

Avustralya’nın ürkütücü yüzünü görmeye hazır mısınız?

Uçakta öyle bir şey yaptı ki: Rahatsız edici!

Uçakta öyle bir şey yaptı ki: Rahatsız edici!

İnternetin en etkili kişileri onlarmış! Kimler var kimler...

İnternetin en etkili isimleri onlar çıktı! Kimler var kimler...

2019 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu!

2019 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.