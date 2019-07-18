Sadece pizza kenarı satan pizzacı!

New-Jersey merkezli pizzacı ‘Villa Italian Kitchen’ pizzanın sadece kenarlarını yemeyi sevenler için değişik bir pazarlama stratejisi geliştirmiş ve menüsüne yalnızca pizza kenarlarından oluşan bir kutu eklemiş.

Villa Italian Kitchen’ın basın açıklamasına göre, pek çok insan pizzanın kenarlarını yemeye bayılıyor ve restoran da müşterilerine istediklerini vermek için pizza kenarlarını ayrıca satmaya başlamış.

6 parça ufak kenardan oluşan kutu, 2,75 ABD dolarına satın alınabiliyor.

Pizza kenarlarının gerçekten tek başına satılacak kadar çok sevildiğini bilmiyorduk. Siz pizzanın en çok neresini yemeyi seviyorsunuz?

