YEMEK

Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Niğde yöresine ait çok eski zamanlardan gelen damak tadının vazgeçilmesi ve Ramazan ayında tok tutan tahinli pide yoğun ilgi görüyor.

Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına...

Niğde’de tahinli ekmek yaklaşık yarım asırdır özellikle Ramazan aylarında üretimi devam ediyor. Yoğun talebi karşılamak için ustalar 15 saat çalışırken, iftar yaklaştıkça pidecilerin önünde kuyruk oluşuyor.

AW696958_01

Gece 3’de üretime başlandığını söyleyen Ali Avcı, "Vatandaşlarımız sahur sofraları için tahinli pideye yoğun ilgi gösteriyor. Tahinli Niğde’mizde Ramazan aylarında çıkmaktadır. Çok eski zamanlara dayanan ustalarımızdan öğrendiğimiz bu tahinli pideyi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Sahurda tüketiliyor. Sahurda yendiği zaman gün içeresinde tok tutma özelliği var. Günde 500-600 civarında tahinli pide üretiyoruz. İsteyen olursa kargo ile de farklı illere de gönderiyoruz.

AW696958_03

Şekerli ve sade olmak üzere iki çeşit çıkan tahinli pidenin yapılışı ise şöyle:

“Un, maya ve su karışımından elde edilen hamur, merdane kullanmadan ustanın maharetiyle kol üzerinde çevrilerek açılıyor. Daha sonra büyükçe açılan hamur, üzerine tahin dökülerek uzun rulo haline getiriliyor. Parçalara ayrılan hamur, pide şekline getirildikten sonra fırında 10 dakika pişirilip vatandaşa sunuluyor.’’

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyorİftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor
Hem sahur hem de iftarda içerseniz...Hem sahur hem de iftarda içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yöresel yemekler pide tahinli pide

En Çok Okunan Haberler

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

Dikkat! Bu patatesler öldürüyor

Dikkat! Bu patatesler öldürüyor

Hem sahur hem de iftarda içerseniz...

Hem sahur hem de iftarda içerseniz...

İstediğiniz kadar yiyin! Kilo aldırmıyor

İstediğiniz kadar yiyin! Kilo aldırmıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Blender'dan geçirmemeniz gereken 10 yiyecek

Çok sık yapıyoruz! Meğer zararı sadece ona değil...

Konyalılar Ramazan'da sofralardan eksin etmiyor

Sahurda tok tutuyor iftarda tatlı oluyor!

Karpuzu çekirdeğiyle yiyenlere güzel haber: Karpuz çekirdeğinin 9 faydası

Karpuzu çekirdeğiyle yiyenlere güzel haber: Karpuz çekirdeğinin 9 faydası

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

"Ramazan'da dengeli beslenmenin sırrı: süt, peynir ve yoğurt"

Hem sahur hem de iftarda içerseniz...

Salihli Odun Köfte'nin lezzeti için meşe odunu şart

109 yıldır yapılıyor! Tarifin kökeni bakın nereye dayanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.