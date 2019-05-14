Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına...

Niğde’de tahinli ekmek yaklaşık yarım asırdır özellikle Ramazan aylarında üretimi devam ediyor. Yoğun talebi karşılamak için ustalar 15 saat çalışırken, iftar yaklaştıkça pidecilerin önünde kuyruk oluşuyor.

Gece 3’de üretime başlandığını söyleyen Ali Avcı, "Vatandaşlarımız sahur sofraları için tahinli pideye yoğun ilgi gösteriyor. Tahinli Niğde’mizde Ramazan aylarında çıkmaktadır. Çok eski zamanlara dayanan ustalarımızdan öğrendiğimiz bu tahinli pideyi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Sahurda tüketiliyor. Sahurda yendiği zaman gün içeresinde tok tutma özelliği var. Günde 500-600 civarında tahinli pide üretiyoruz. İsteyen olursa kargo ile de farklı illere de gönderiyoruz.

Şekerli ve sade olmak üzere iki çeşit çıkan tahinli pidenin yapılışı ise şöyle:

“Un, maya ve su karışımından elde edilen hamur, merdane kullanmadan ustanın maharetiyle kol üzerinde çevrilerek açılıyor. Daha sonra büyükçe açılan hamur, üzerine tahin dökülerek uzun rulo haline getiriliyor. Parçalara ayrılan hamur, pide şekline getirildikten sonra fırında 10 dakika pişirilip vatandaşa sunuluyor.’’

