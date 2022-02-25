Sadece şerbetli tatlısını yapmayın: Tel kadayıf kullanarak yapabileceğiniz 4 farklı tarif

Burmasından basmasına, künefesinden cennet çamuruna kadar pek çok tatlı tarifinde kullanılan tel kadayıfı, başka tariflerde de denemek ister misiniz? Muhallebili, pudingli tatlı kadayıf tariflerinin yanı sıra karidesli, peynirli tuzlu kadayıf tariflerimiz de listede yerini alıyor. Oldukça bereketli olan tel kadayıfı, fonksiyonel kullanmak isteyenlere özel farklı 4 tarifimiz için sizi mutfağa alalım.
MALZEMELER
300 gram tel kadayıf
5 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı ceviz içi
1 litre süt
1 yumurta sarısı
4 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
HAZIRLANIŞI
Kadayıflarınızı minik doğrayın ve tereyağında kavurun.
Üzerine şeker ve cevizi ilave edin. Soğumaya bırakın.
Muhallebisi için sütünüzü tencereye alın.
İçerisine yumurta sarısı, un, nişasta, şekeri koyup karıştırarak pişirin.
İçine vanilyasını, sıvı kremayı ekleyip karıştırın.
Cam tepsiye hazırladığınız kadayıfların yarısını yayın.
Üzerine hazırladığınız muhallebiyi gezdirin.
Üstüne kalan kadayıfları serpin.
MALZEMELER
300 gram tel kadayıf
Yarım kilo ayıklanmış karides
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
HAZIRLANIŞI
Kadayıfı tel tel açın ve üzerine zeytinyağını ilave edin.
Tüm kadayıf tellerine yağın geçmesini sağlayın.
Toz kırmızı biber ve tuzunu da ilave edin.
Yağlanmış kadayıflardan dilediğiniz kadar avuç içine alın.
Karidesi kadayıfın ortasına alıp sarın.
MALZEMELER
200 gram kadayıf
300 gram kıyma
Maydanoz
Pul biber
Nane
Karabiber
Kuru soğan
HAZIRLANIŞI
Kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz ve baharatlardan iç harcınızı hazırlayın.
Minik top köfteler haline getirin.
Üzerine kadayıflarınızı sarıp 200 derece fırında kızartın.
MALZEMELER
1 poşet çikolatalı puding
2,5 su bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Pudinginizi üstündeki tarife uygun şekilde pişirin.
Kuplarınıza birer kepçe puding yerleştirin.
Üzerine kızarmış kadayıf serpin.
Bir kepçe daha puding yerleştirin.
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