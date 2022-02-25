Sadece şerbetli tatlısını yapmayın: Tel kadayıf kullanarak yapabileceğiniz 4 farklı tarif

Burmasından basmasına, künefesinden cennet çamuruna kadar pek çok tatlı tarifinde kullanılan tel kadayıfı, başka tariflerde de denemek ister misiniz? Muhallebili, pudingli tatlı kadayıf tariflerinin yanı sıra karidesli, peynirli tuzlu kadayıf tariflerimiz de listede yerini alıyor. Oldukça bereketli olan tel kadayıfı, fonksiyonel kullanmak isteyenlere özel farklı 4 tarifimiz için sizi mutfağa alalım.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

5 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı ceviz içi

1 litre süt

1 yumurta sarısı

4 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket sıvı krema

HAZIRLANIŞI

Kadayıflarınızı minik doğrayın ve tereyağında kavurun.

Üzerine şeker ve cevizi ilave edin. Soğumaya bırakın.

Muhallebisi için sütünüzü tencereye alın.

İçerisine yumurta sarısı, un, nişasta, şekeri koyup karıştırarak pişirin.

İçine vanilyasını, sıvı kremayı ekleyip karıştırın.

Cam tepsiye hazırladığınız kadayıfların yarısını yayın.

Üzerine hazırladığınız muhallebiyi gezdirin.

Üstüne kalan kadayıfları serpin.

3 saat buzdolabında bekletin.

KADAYIFLI KARİDES SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

Yarım kilo ayıklanmış karides

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

Kadayıfı tel tel açın ve üzerine zeytinyağını ilave edin.

Tüm kadayıf tellerine yağın geçmesini sağlayın.

Toz kırmızı biber ve tuzunu da ilave edin.

Yağlanmış kadayıflardan dilediğiniz kadar avuç içine alın.

Karidesi kadayıfın ortasına alıp sarın.

Genişçe bir tavada arkalı önlü kızartıp servis edin.

KADAYIF MANTISI

MALZEMELER

200 gram kadayıf

300 gram kıyma

Maydanoz

Pul biber

Nane

Karabiber

Kuru soğan

Sarımsaklı yoğurt

HAZIRLANIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz ve baharatlardan iç harcınızı hazırlayın.

Minik top köfteler haline getirin.

Üzerine kadayıflarınızı sarıp 200 derece fırında kızartın.

Biraz ılıyınca sarımsaklı yoğurt gezdirip servis edin.

KUPTA KADAYIFLI PUDİNG TARİFİ

MALZEMELER

1 poşet çikolatalı puding

2,5 su bardağı süt

Kızarmış tel kadayıf

HAZIRLANIŞI

Pudinginizi üstündeki tarife uygun şekilde pişirin.

Kuplarınıza birer kepçe puding yerleştirin.

Üzerine kızarmış kadayıf serpin.

Bir kepçe daha puding yerleştirin.

Son olarak kızarmış kadayıfları serpip soğumaya bırakın.



