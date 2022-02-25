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Sadece şerbetli tatlısını yapmayın: Tel kadayıf kullanarak yapabileceğiniz 4 farklı tarif

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel tatlı kültürünün en önemli parçalarından biri olan tel kadayıfla yalnızca şerbetli tatlı yapılmadığını biliyor musunuz? Hem tatlı hem tuzlu tariflere çok yakışan, incecik tel kadayıfla neler yapabileceğimize birlikte bakalım! Tel kadayıfı doya doya yiyebileceğiniz farklı farklı tariflere mutfaklarınızda yer açın...

Sadece şerbetli tatlısını yapmayın: Tel kadayıf kullanarak yapabileceğiniz 4 farklı tarif

Burmasından basmasına, künefesinden cennet çamuruna kadar pek çok tatlı tarifinde kullanılan tel kadayıfı, başka tariflerde de denemek ister misiniz? Muhallebili, pudingli tatlı kadayıf tariflerinin yanı sıra karidesli, peynirli tuzlu kadayıf tariflerimiz de listede yerini alıyor. Oldukça bereketli olan tel kadayıfı, fonksiyonel kullanmak isteyenlere özel farklı 4 tarifimiz için sizi mutfağa alalım.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram tel kadayıf

  • 5 çorba kaşığı toz şeker

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

  • 1,5 su bardağı ceviz içi

  • 1 litre süt

  • 1 yumurta sarısı

  • 4 çorba kaşığı un

  • 3 çorba kaşığı mısır nişastası

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket sıvı krema

HAZIRLANIŞI

  • Kadayıflarınızı minik doğrayın ve tereyağında kavurun.

  • Üzerine şeker ve cevizi ilave edin. Soğumaya bırakın.

  • Muhallebisi için sütünüzü tencereye alın.

  • İçerisine yumurta sarısı, un, nişasta, şekeri koyup karıştırarak pişirin.

  • İçine vanilyasını, sıvı kremayı ekleyip karıştırın.

  • Cam tepsiye hazırladığınız kadayıfların yarısını yayın.

  • Üzerine hazırladığınız muhallebiyi gezdirin.

  • Üstüne kalan kadayıfları serpin.

  • 3 saat buzdolabında bekletin.

KADAYIFLI KARİDES SARMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram tel kadayıf

  • Yarım kilo ayıklanmış karides

  • Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Kadayıfı tel tel açın ve üzerine zeytinyağını ilave edin.

  • Tüm kadayıf tellerine yağın geçmesini sağlayın.

  • Toz kırmızı biber ve tuzunu da ilave edin.

  • Yağlanmış kadayıflardan dilediğiniz kadar avuç içine alın.

  • Karidesi kadayıfın ortasına alıp sarın.

  • Genişçe bir tavada arkalı önlü kızartıp servis edin.

KADAYIF MANTISI

MALZEMELER

  • 200 gram kadayıf

  • 300 gram kıyma

  • Maydanoz

  • Pul biber

  • Nane

  • Karabiber

  • Kuru soğan

  • Sarımsaklı yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz ve baharatlardan iç harcınızı hazırlayın.

  • Minik top köfteler haline getirin.

  • Üzerine kadayıflarınızı sarıp 200 derece fırında kızartın.

  • Biraz ılıyınca sarımsaklı yoğurt gezdirip servis edin.

KUPTA KADAYIFLI PUDİNG TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 poşet çikolatalı puding

  • 2,5 su bardağı süt

  • Kızarmış tel kadayıf

HAZIRLANIŞI

  • Pudinginizi üstündeki tarife uygun şekilde pişirin.

  • Kuplarınıza birer kepçe puding yerleştirin.

  • Üzerine kızarmış kadayıf serpin.

  • Bir kepçe daha puding yerleştirin.

  • Son olarak kızarmış kadayıfları serpip soğumaya bırakın.


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