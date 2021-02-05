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Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Seray Üstün Seray Üstün 05.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Mutluluk, hüzün, özlem ve sevinç.. Yeşilçam’ın yüreğimizde yarattığı sımsıcak etkisini yıllar geçse de hissetmeye devam ediyoruz. Eminiz ki televizyonda bir Yeşilçam filmine denk geldiğinizde eliniz kumandaya kanalı değiştirmek için zor gidiyor. Yeşilçam sanatçılarına derin saygılarımızı sunarak izlemekten keyif aldığımız Yeşilçam filmlerinin şaşkına çeviren, bir yandan da güldüren sahnelerini sizler için derledik.

Yeşilçam’ın yeri hepimizin kalbinde ayrıdır. Özellikle kendine has klişeleri başka yerde görmek mümkün değildir. Yeşilçam'ın kendine has klişelerini maziyi hatırlamak adına bir araya getirdik, buyursunlar.

BABACAN KOMİSER OLMAZSA OLMAZLARDAN

komiser

Yeşilçam filmlerinde karakol sahnelerine muhakkak yer verilir. Komiser ise son derece babacandır. Babacan yapısının yanı sıra agresifliğini de ortaya koymaktan çekinmez komiserimiz...

NAMAN ALLAHIM! GÖREMİYORUM

göremiyorum

Yeşilçam'da kör olma sahneleri meşhurdur. Efsane filmlerde kör olduğunu anlamanın yolu, dokunmaktır :) Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Kör olan kişiler bazen de yediği bir tokatla birlikte aniden görmeye başlarlar. Ne masum zamanlardı sevgili okur...

DAĞDA, OVADA KOŞAN SEVGİLİLER

Aşkın en saf, en masum halini Yeşilçam filmlerinde izliyoruz yine... Hele o arkada çalan müzikler yok mu! Bizim de kendimizi kırlara atasımız geliyor ama bilin bakalım ne eksik?

YEŞİLÇAM SAHNELERİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ: YETİM/ÖKSÜZ ÇOCUKLAR

ömercik

Gözü yaşlı bu çocuklar, her sahnede bizleri de ağlatmayı başarıyorlar. Filmlere masumiyet katan Ömercikler, Sezercikler gerçekten Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarından.

Yeşilçam’ın nerede duysanız tanıyacağınız 20 repliği!Yeşilçam’ın nerede duysanız tanıyacağınız 20 repliği!

GAZOZ SAHNELERİ

gazoz

Unutacağımızı mı sandınız? Nayır, asla! :)

SON ANDA BOZULAN NİKAHLAR

nikah

Özellikle bu sahne 'Ah nerede?' filmiyle kafamızda canlanıyor. Adile Naşit'ın Tarık Akan'la kıymaya çalıştığı nikah sahnesi, gerçek bir efsanedir. Yeşilçam'ın en kritik ve heyecanlı sahnelerinden olan nikah bozulmalarının altından ihanet de çıkabilir, kardeşlik de...

KÖTÜ ADAMLAR YEŞİLÇAM'DA DA VAR

Kolasına ilaç atanlar mı dersiniz, gizlice hap verenler mi... Üstelik bu ilaçlar 2 dakika içince etkisini gösteriyor. Bu da Yeşilçam'ın kendine has özelliği işte, ne yaparsın.


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