Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Yeşilçam’ın yeri hepimizin kalbinde ayrıdır. Özellikle kendine has klişeleri başka yerde görmek mümkün değildir. Yeşilçam'ın kendine has klişelerini maziyi hatırlamak adına bir araya getirdik, buyursunlar.
Yeşilçam filmlerinde karakol sahnelerine muhakkak yer verilir. Komiser ise son derece babacandır. Babacan yapısının yanı sıra agresifliğini de ortaya koymaktan çekinmez komiserimiz...
Yeşilçam'da kör olma sahneleri meşhurdur. Efsane filmlerde kör olduğunu anlamanın yolu, dokunmaktır :) Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Kör olan kişiler bazen de yediği bir tokatla birlikte aniden görmeye başlarlar. Ne masum zamanlardı sevgili okur...
Aşkın en saf, en masum halini Yeşilçam filmlerinde izliyoruz yine... Hele o arkada çalan müzikler yok mu! Bizim de kendimizi kırlara atasımız geliyor ama bilin bakalım ne eksik?
Gözü yaşlı bu çocuklar, her sahnede bizleri de ağlatmayı başarıyorlar. Filmlere masumiyet katan Ömercikler, Sezercikler gerçekten Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarından.
Unutacağımızı mı sandınız? Nayır, asla! :)
Özellikle bu sahne 'Ah nerede?' filmiyle kafamızda canlanıyor. Adile Naşit'ın Tarık Akan'la kıymaya çalıştığı nikah sahnesi, gerçek bir efsanedir. Yeşilçam'ın en kritik ve heyecanlı sahnelerinden olan nikah bozulmalarının altından ihanet de çıkabilir, kardeşlik de...
Kolasına ilaç atanlar mı dersiniz, gizlice hap verenler mi... Üstelik bu ilaçlar 2 dakika içince etkisini gösteriyor. Bu da Yeşilçam'ın kendine has özelliği işte, ne yaparsın.
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