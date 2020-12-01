Yeşilçam’ın nerede duysanız tanıyacağınız 20 repliği!

Türk sinemasının usta oyuncularının beyaz perdede boy gösterdiği Yeşilçam filmlerini gördüğünüzde çoğunuzun kanalı değiştiremediğini biliyoruz. Yeşilçam bir devrin sinema endüstrisinde yaptığı en önemli atılımdır. Filmlerini ezbere bildiğiniz Yeşilçam’ın klişe haline gelen repliklerini bir kez daha hatırlamaya ne dersiniz? Hazırsanız zaman yolculuğumuz başlıyor... NAYIR NOLAMAZ! Yeşilçam’uın belki de en çok kullanılan repliğidir. Her duruma ve her şarta uyan bu replik temelinde derin bir isyan barındırır. İstenmeyen durumların mümkün olmadığını anlatan bu replik adeta neslinden nesline aktarılmıştır. BİZ AYRI DÜNYALARIN İNSANLARIYIZ Yeşilçam’da başlayan ayarı dünyaların insanları furyası günümüzde ayrılık konuşmalarının en klişe repliği haline gelmiştir. Fakir oğlan zengin kız klişesinden hareketle ortaya çıkan bu replik ayrılık konuşmalarında söylenmezse terk edilen tarafın hatrının kalacağı bir noktaya ulaşmıştır. BEDENİME SAHİP OLABİLİRSİN AMA RUHUMA ASLA Maneviyatı çok yüksek olan bu replik aslında birçok şeyi anlatır. Bedenlere sahip olunabilir ancak ruh, kalp ve duygular bambaşka bir noktadaysa bunun pek bir anlamı kalmaz değil mi?

SİZE BABA DİYEBİLİR MİYİM? Yeşilçam’da baba figürü önemli bir yer tutar. Bu replik, “Anneciğim, ben bu amcayı çok sevdim. Ona baba diyebilir miyim?” şeklinde ilerler. Baba bulmak Yeşilçam’ın öksüz ve yetim çocuklarının adeta bir misyonu haline gelmiştir. GÖREMİYORUM KÖR OLDUM Yeşilçam’da kör olma sahneleri meşhurdur. Kör olan kişinin bir tokatla gözlerinin açılması ise Yeşilçam’ın olmazsa olmaz bir tedavi şekliydi. Körlüğün giderilmesi için kimi zaman bir arabanın çarpması bile yeterli olurdu. Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum CANIMIN İÇİ BABACIĞIM! Yeşilçam’da söylenen güzel şeyler ne yazık ki teyite muhtaçtı. Aile ilişkilerinin sevgili temelleri üzerine kurulduğu Yeşilçam filmlerinde, “Canımın için babacığım, doğru mu söylüyorsun?” en çok karşılaşılan teyit cümlesiydi. PARAYLA SAADET OLMAZ İki gönül bir olduğunda samanlığın seyran olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Parayı kim ne yapsın değil mi ama? Parayla saadet olmadığını düşünülen zamanlara olan özleminiz her geçen gün artıyor. PİŞMAN OLUR BAKMAYANLAR TADIMA Sadri Alışık’ın canlandırdığı Turist Ömer karakterinin en sevilen repliği var listemizde sırada. “Turist Ömer derler benim adıma, pişman olur bakmayanlar tadıma” diyen Sadri Alışık, Turist Ömer karakteriyle adeta bir devrin hafızalarına kazınmayı başardı.

SENİN ANNEN BİR MELEKTİ YAVRUM Annesi vefat eden çocuklara Yeşilçam’da durum “Senin annen bir melekti yavrum” repliğiyle açıklanıyordu. Her annenin bir melek olduğunu biliyorduk ama Yeşilçam’da duyduğunuzda daha bir anlamlı olduğuna eminiz. DURUN BU NİKAH KIYILMAZ! Özellikle bu sahne 'Ah nerede?' filmiyle kafamızda canlanıyor. Adile Naşit'ın Tarık Akan'la kıymaya çalıştığı nikah sahnesi, gerçek bir efsanedir. Yeşilçam'ın en kritik ve heyecanlı sahnelerinden olan nikah bozulmalarının altından ihanet de çıkabilir, kardeşlik de... GÜZEL OLDUĞUNUZ KADAR KÜSTAHSINIZ DA Yeşilçam’ın bütün kadın oyuncuları güzeldi elbette. Bir o kadar da küstah... Esas oğlan sevdiği kadından istediği cümleyi duyamadığında bu replikle karşılık vermeyi adeta kendine bir borç bilirdi. SİZİ EBEDİYETE KADAR BEKLEYECEĞİM Yeşilçam’ın en güzel yanı tutku dolu sevdalarıydı. O dönemde aşık olanlar kavuşamadığında ince hastalığa tutulurdu. Hatta sevdiklerini yıllar boyunca bekleyeceğine dair yeminler ederdi. Nerede kaldı böyle aşklar? FAKİR AMA GURURLU BİR GENÇ VARDI Yeşilçam’n en sevilen sahnelerinden biri fakir ama gururlu gençlerin bir zaman sonra zengin olmasıydı. Dönen sandalyeye oturan gururlu gençlerimiz vakti zamanında kendilerini aşağılayanlara “Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı, hatırlar mısınız?” diye sormayı hiçbir zaman ihmal etmedi.