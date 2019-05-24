Sades Diablo ile ses desibel sınırının ötesine geçiyor!

4 farklı ses efekti

Diablo’nun ses özellikleri en gerçekçi ve rekabetçi oyunu oynayabilmek için tasarlanmış. Dört farklı realtek efekti, gözlerin kapalı olduğu durumlarda bile düşmanın yerini rahatlıkla bulmayı sağlıyor. Geniş ses alanının yanı sıra, üstün diyalog özelliği ile de dikkat çeken ürün, diğer oyuncularla olan iletişimin en net şekilde deneyimlenmesi açısından oldukça etkileyici. Diyalog kalitesinde döndürülebilir mikrofonun etkisi büyük. Oyun içerisinde istenen yöne kolaylıkla çevrilebilen mikrofonla ses karşı tarafa temiz bir şekilde iletilebiliyor. Diablo’nun mikrofonuyla dip gürültü ve seste patlama sorununun üstesinden tamamen gelindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Desibel

Ürünün ses gücü oyuncuların gözlerini parlatacak cinsten. Diablo’da 20 Hz’e 20.000 Hz frekans aralığını destekleyen, 40 mm çapında yüksek kalite sürücüler bulunuyor. 32 ohm’luk sürücülerin ses desibel aralığı 116 olarak belirlenmiş. 1000 Hz ses aralığında ise tolerans aralığında 3 desibellik bir farkın eklendiği görülüyor. Bu da kulaklıkta yaklaşık 119 desibele denk gelen bir ses deneyimi anlamına geliyor. Diablo’nun piyasada eşi bulunmaz bir kulaklık olmasında ses desibel sınırını aşıyor olması da oldukça etkili. Dünyanın en güçlü kulaklığı Diablo, girdiği desibel testinde elde ettiği 130 skoruyla ölçüm sınırını aşarak tahtı ele geçiriyor.