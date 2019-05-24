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Sades Diablo ile ses desibel sınırının ötesine geçiyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

SADES, 2018 yılı itibariyle Türkiye oyun piyasasına güçlü bir giriş yapmıştı. Markanın yakın zamanda online olarak satışa sunduğu Sades Diablo, üstün ses özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu kulaklığı.

Sades Diablo ile ses desibel sınırının ötesine geçiyor!

4 farklı ses efekti
Diablo’nun ses özellikleri en gerçekçi ve rekabetçi oyunu oynayabilmek için tasarlanmış. Dört farklı realtek efekti, gözlerin kapalı olduğu durumlarda bile düşmanın yerini rahatlıkla bulmayı sağlıyor. Geniş ses alanının yanı sıra, üstün diyalog özelliği ile de dikkat çeken ürün, diğer oyuncularla olan iletişimin en net şekilde deneyimlenmesi açısından oldukça etkileyici. Diyalog kalitesinde döndürülebilir mikrofonun etkisi büyük. Oyun içerisinde istenen yöne kolaylıkla çevrilebilen mikrofonla ses karşı tarafa temiz bir şekilde iletilebiliyor. Diablo’nun mikrofonuyla dip gürültü ve seste patlama sorununun üstesinden tamamen gelindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Desibel

Ürünün ses gücü oyuncuların gözlerini parlatacak cinsten. Diablo’da 20 Hz’e 20.000 Hz frekans aralığını destekleyen, 40 mm çapında yüksek kalite sürücüler bulunuyor. 32 ohm’luk sürücülerin ses desibel aralığı 116 olarak belirlenmiş. 1000 Hz ses aralığında ise tolerans aralığında 3 desibellik bir farkın eklendiği görülüyor. Bu da kulaklıkta yaklaşık 119 desibele denk gelen bir ses deneyimi anlamına geliyor. Diablo’nun piyasada eşi bulunmaz bir kulaklık olmasında ses desibel sınırını aşıyor olması da oldukça etkili. Dünyanın en güçlü kulaklığı Diablo, girdiği desibel testinde elde ettiği 130 skoruyla ölçüm sınırını aşarak tahtı ele geçiriyor.

3-1

Tasarım
Diablo’da etkileyici tasarımı meydana getiren birbirinden güçlü özellikler mevcut. Yeşil, cam göbeği, indigo, mor, kırmızı, sarı ve mavi renklerden oluşan RGB ışıklandırma özelliği, oyun atmosferine heyecan ve eğlence katıyor. Ergonomik elastik süspansiyon bandı ile oyuncuların rahatı da yerinde. Bant kısmı başa tam olarak oturan kulaklık oluşabilecek baskıyı minimize ediyor. Bu şekilde saatlerce hedefe kilitlenerek oyunda kalmak mümkün. Büyük kulaklıklar ile ortam ses yalıtımının en iyi şekilde sağlandığını da söylemeden geçmemek gerek.

Kolay kullanım

Diablo’nun güçlü teknolojisi kullanıcılarına karmaşa değil kolay kullanım sunuyor. Saklanabilir mikrofon, kulak içinde yer alan kontrol düğmeleri, kumanda ve RGB açma / kapama ayarları; kullanıcının enerjisini kulaklık kullanımına değil oyuna harcayabilmesi için tasarlanmış.

Altın kaplama USB ve Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 uyumluluğu ile de öne çıkan Diablo’nun hoparlör ve mikrofon özellikleri ise şöyle: 

Hoparlör

-Megafon çapı: 40 mm
-Hassasiyet: 1 kHz’de 116 ± 3 dB
-Frekans tepkisi: 20~20,000 Hz
-Empedans: 1 kHz’de 32 Ω 
-Güç taşıma kapasitesi: 20 mW

Mikrofon

-Boyut: 4.0 x 1.5 mm
-Hassasiyet: 1 kHz'de -40 ± 3 dB 
-Frekans tepkisi: 50 ~ 10.000 Hz
-Empedans: 1 kHz'te ≤ 2,2 KΩ
-Yönelme: Dairesel - yönsüz

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Anahtar Kelimeler:
headset SADES Diablo pc

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