Sadettin Saran davet etti! Dursun Özbek reddetti! İşte sebebi

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Maç öncesinde iki takımda da hazırlıklar devam ederken, sarı-lacivertli yönetimden Dursun Özbek ve yönetimine özel bir davet geldi.

KİBARCA GERİ ÇEVİRDİ!

HT Spor'un haberine göre; Başkan Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdi. Galatasaray yönetimi, Başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.

ÖZEL MİSAFİRLER STADYUMDA OLACAK!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe tarihinde önemli izler bırakmış bazı isimlerinde bu derbide özel davetli olarak stadyumda yer alacağı iddia edildi. Buna göre; Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk başta olmak üzere çok sayıda eski oyuncu, yarın Kadıköy'deki büyük heyecana ortak olmak için stattaki yerini alacak.