Sadettin Saran davet etti! Dursun Özbek reddetti! İşte sebebi

Süper Lig'de 1 Aralık akşamı karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli yönetimden sarı-kırmızılı yönetime özel bir davet geldi. İşte Galatasaray yönetiminin yanıtı...

Sadettin Saran davet etti! Dursun Özbek reddetti! İşte sebebi
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Maç öncesinde iki takımda da hazırlıklar devam ederken, sarı-lacivertli yönetimden Dursun Özbek ve yönetimine özel bir davet geldi.

KİBARCA GERİ ÇEVİRDİ!

Sadettin Saran davet etti! Dursun Özbek reddetti! İşte sebebi 1

HT Spor'un haberine göre; Başkan Sadettin Saran, Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti. Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdi. Galatasaray yönetimi, Başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.

ÖZEL MİSAFİRLER STADYUMDA OLACAK!

Sadettin Saran davet etti! Dursun Özbek reddetti! İşte sebebi 2

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe tarihinde önemli izler bırakmış bazı isimlerinde bu derbide özel davetli olarak stadyumda yer alacağı iddia edildi. Buna göre; Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk başta olmak üzere çok sayıda eski oyuncu, yarın Kadıköy'deki büyük heyecana ortak olmak için stattaki yerini alacak.

