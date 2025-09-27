Sadettin Saran kararını verdi! Tedesco gönderiliyor... Yeni hoca neredeyse belli: Hizmete hazırım!

Ali Koç'tan mazbatayı alarak mesaiye başlayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hummalı bir şekilde çalışmalarına start verdi.

Samandıra'da sarı-lacivertli futbolculara yönelik moral ziyaretlerini sürdüren Saran, ardından da kulüp binasında yeni yönetimini topladı.

Öncelikle olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüşerek kötü gidişat hakkında bilgi alan Saran, futboldaki değişim için de düğmeye bastı.

Tedesco'nun sunduğu rapor yönetimi tatmin etmezken Süper Lig'de 6 puanlık farkın daha da açılma riski ve Avrupa Ligi'ndeki kritik Nice maçı, Fenerbahçe'nin yeni haftaya yeni teknik direktörle girme ihtimalini de iyice güçlendirdi.

KRİTİK TARİH MİLLİ ARA

Kanarya, milli ara öncesi son sınavını ise ligde pazar günü Samsun deplasmanında verecek. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar, Tedesco’nun göreve devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Sadettin Saran ve ekibinin, olası bir teknik direktör değişikliği için en ideal tarihi Milli aranın başı olarak gördüğü kaydedildi. Bu sayede yeni gelecek hoca, maç oynamadan, en azından Milli göreve gitmeyecek oyuncularla daha fazla vakit geçirme şansı bulacak.

YENİ HOCA BÜYÜK ORANDA BELLİ OLDU

Sadettin Saran, adaylık döneminde teknik direktör konusunda yaptığı ilk açıklamada Sergio Conceiçao’yla anlaşacağını duyurmuştu. Saran, Tedesco ile anlaşıldıktan sonra ise, “Elimde olsa, seçilir seçilmez Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i Samandıra’ya çağırırdım” demişti.

Yeni başkan, seçim günü ise Domenico Tedesco’ya destek olacaklarını söylemişti. Ancak bir değişim kararı alınması halinde gidilecek ilk isim Aykut Kocaman olacak.

O DA KABUL ETTİ

60 yaşındaki teknik adamın, yakın çevresine "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı... Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım" dediği öğrenildi.