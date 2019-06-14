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Sadi Tekelioğlu: Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, kulübün ekonomik durumunu düzeltecek olması halinde Avrupa'dan transfer önerileri gelen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün satılması gerektiğini söyledi.

Sadi Tekelioğlu: Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı

Trabzonspor altyapısında görev yaptığı dönemde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuları yetiştiren ve A takımda da bu oyunculara forma şansı veren Tekelioğlu açıklamada bulundu. Tekelioğlu, durup dururken bu oyuncuların satışının gündeme gelmediğini, kulübün ekonomik gerçeklerinin bulunduğunu belirtti.

"Ben de tabii ki altyapıdan yetişen oyuncuların satılmasını istemem ama kulübün ekonomik durumu ortada." diyen Tekelioğlu, şunları kaydetti:

"Bu iki oyuncudan 200 milyon liraya yakın gelir elde edilecekse, bu kulübün borcunun beşte biridir, yani önemli bir rakamdır. Kulübe çare olacaksa, ekonomik durum bu iki oyuncudan gelecek parayla düzelecekse bana göre satılmalıdır. Kulübü kurtarma yönünde adım atılmalıdır ama 'Paramız var, iş düzelecek, takımın üstüne koyalım.' denirse ikisinin satılması o düşünceye uygun olmaz."

Takımda direkt altyapıdan gelip ilk 11'de oynayan 5 oyuncu bulunduğunu vurgulayan Tekelioğlu, "Bu da yüzde 50'ye yakın bir oran. Bir iki sene sonra bu oyuncuların yaşları 23-24'e gelecek. Alttan gelen oyuncular da ilave edildiğinde uzun yıllar şampiyon olabilecek bir kadro yakalanabilir ama Trabzonspor'un gerçekleri var." diye konuştu.

"AÇIĞA ÇIKMAMIŞ İNANILMAZ POTANSİYELLERİ VAR"
Tekelioğlu, Yusuf ve Abdülkadir'in her geçen zaman üstüne koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de gelişimlerini tamamlamışlar mı? Yetiyor burada oynamaları için ama açığa çıkmamış potansiyelleri inanılmaz var. Uğurcan için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Bu oyuncuların hepsi, Avrupa'nın önde gelen 5 liginde oynayabilir. Yurt dışına gidecekse üçünün çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum, üstüne koyarlar. Mental olarak gelişmeleri lazım. Kapasiteleri, yetenekleri, anlayışları var, daha fazla çalışmaları gerekiyor. Seçecekleri takım, ülke onları mental anlamda da daha geliştirecektir. Ronaldo, Messi ekonomik olarak hayatlarını kurtarmış ama halen en fazla çalışan, koşan, mücadele eden oyuncular."

Trabzonspor yönetiminin transfer, kadro yapılanması konusunda doğru işler yaptığını belirten Tekelioğlu, "Bu yönetim, geçmişe göre daha temkinli, dikkatli yoluna devam ediyor. Attıkları adımlar doğru. Çünkü bu ekonomik şartlarda kulüplerin ayakta kalma şansı gitgide zayıflıyor. Transferde büyük paralar harcama dönemi bitmiştir. Mevcut kadroyu korur, 1-2 bonservissiz oyuncu katar, altyapıya önem verirlerse gelecek yıl için büyük mesafe katedilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Yusuf Yazıcı Abdülkadir Ömür Trabzonspor Sadi Tekelioğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Üstüne basa basa yazıyorum. Bu iki topçu satıldıktan 2 ay sonra geri dönerler! Başka bir şey söylemiyorum. Tanık sizindir. Keh keh.
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