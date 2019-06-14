Sadi Tekelioğlu: Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı

Trabzonspor altyapısında görev yaptığı dönemde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuları yetiştiren ve A takımda da bu oyunculara forma şansı veren Tekelioğlu açıklamada bulundu. Tekelioğlu, durup dururken bu oyuncuların satışının gündeme gelmediğini, kulübün ekonomik gerçeklerinin bulunduğunu belirtti.

"Ben de tabii ki altyapıdan yetişen oyuncuların satılmasını istemem ama kulübün ekonomik durumu ortada." diyen Tekelioğlu, şunları kaydetti:

"Bu iki oyuncudan 200 milyon liraya yakın gelir elde edilecekse, bu kulübün borcunun beşte biridir, yani önemli bir rakamdır. Kulübe çare olacaksa, ekonomik durum bu iki oyuncudan gelecek parayla düzelecekse bana göre satılmalıdır. Kulübü kurtarma yönünde adım atılmalıdır ama 'Paramız var, iş düzelecek, takımın üstüne koyalım.' denirse ikisinin satılması o düşünceye uygun olmaz."

Takımda direkt altyapıdan gelip ilk 11'de oynayan 5 oyuncu bulunduğunu vurgulayan Tekelioğlu, "Bu da yüzde 50'ye yakın bir oran. Bir iki sene sonra bu oyuncuların yaşları 23-24'e gelecek. Alttan gelen oyuncular da ilave edildiğinde uzun yıllar şampiyon olabilecek bir kadro yakalanabilir ama Trabzonspor'un gerçekleri var." diye konuştu.