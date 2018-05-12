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Sadık Çiftpınar'a Beşiktaş kancası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

180 dakikalık finalin ilk maçında bugün Malatya önünde çıkacaklarını belirten Terim takımı bu sözlerle motive ediyor.

Sadık Çiftpınar'a Beşiktaş kancası

25 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Siyah-beyazlıların, ligin bitmesinin ardından Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Doğu temsilcisinin, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve önümüzdeki sezon sonunda bedava gitme durumu olan Sadık'tan bonservis bedeli kazanmak istediği belirtiliyor. Sadık Çiftpınar bu sezon ligde 26 maçta görev aldı. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor

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