Sadık Çiftpınar'a Beşiktaş kancası

25 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Siyah-beyazlıların, ligin bitmesinin ardından Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Doğu temsilcisinin, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve önümüzdeki sezon sonunda bedava gitme durumu olan Sadık'tan bonservis bedeli kazanmak istediği belirtiliyor. Sadık Çiftpınar bu sezon ligde 26 maçta görev aldı. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

