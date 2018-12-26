SPOR

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın E.Yeni Malatyaspor’da forma giyen başarılı futbolcu Sadık Çiftpınar'a teklif sunduğu iddia edildi.

Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Sarı-kırmızılı takımda 4 sezondur forma giyen ve Süper Lig performansıyla dikkatleri çeken defans oyuncusu Sadık’a Beşiktaş’ın talip olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

E. Yeni Malatyaspor’da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Son 4 sezondur E. Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı.Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Burak transferine şartlı onayBurak transferine şartlı onay
Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sadık Çiftpınar Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

VAR'sız puan durumunda F.Bahçe şaşkınlığı!

Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'da ayrılık

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadık Çiftpınar Beşiktaş yolunda

Sadık Çiftpınar ve Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz transferine şartlı onay

Burak transferine şartlı onay

Fikret Orman'dan Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Pepe, Ozan Tufan ve Ljajic açıklaması!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Beşiktaş'tan Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası! Beşiktaş...

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!

Beşiktaş Burak Yılmaz için beklemeye geçti

Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.