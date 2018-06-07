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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2018 07:39 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, BeIN Sports canlı yayınına bağlanırken Galatasaray transfer iddiaları hakkında konuştu.

Malatyaspor'da iyi bir sezon geçirdiklerini belirten 25 yaşındaki futbolcu, ''Sezona başlarken, Malatyaspor ligden düşme ihtimali en yüksek takımlarından biri olarak gösteriliyordu. 5. haftada hocamız Erol Bulut geldi ve bize çok katkı verdi. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum yerlisi, yabancısı, altyapıdan geleni ile birlikte. Ligi 43 puanla, 13. sırada başarılı bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah en iyisi olur.'' dedi.

''FATİH HOCA İLE MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞTÜK''

Galatasaray iddiaları hakkında da konuşan Sadık, ''Ben de basından takip ediyorum. Fatih hoca ile en son Galatasaray maçından önce görüştük, merhabalaştık. Bize gelen herhangi bir şey yok, kulüple de 1 yıl sözleşmem var. İsmimin büyük takımlarla anılması onurlandırıyor, yaşım daha 25. Ben de büyük takımlarda olmak isterim. Şu anda bana gelen bir şey yok, belki kulübümüze gelen bir şey vardır. Bunu başkanımız değerlendirir. Ben büyük takımlarda oynamak isterim'' sözlerini kullandı.

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